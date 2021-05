🔴 AO VIVO: Quatro pessoas morreram durante Incêndio que atingiu ala Covid de hospital na Zona Norte de Aracaju

Segundo informaçÔes da Secretaria Municipal de SaĂșde (SMS), cerca de 60 pacientes estavam na unidade de saĂșde atingida pelas chamas. Destes pacientes, 35 foram transferidos para os hospitais da PolĂ­cia Militar (HPM), Santa Isabel, Senhor dos Passos, Primavera, Hapvida, Fernando Franco e leitos do Caps Jael PatrĂ­cio, alĂ©m do Huse. Inicialmente, a SMS divulgou a informação de que 50 pacientes haviam sido transferidos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas rapidamente. A suspeita Ă© de que o fogo tenha iniciado no ar-condicionado do setor que atende pacientes de Covid-19. Cerca de 20 bombeiros atuaram no combate.