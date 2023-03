0% couro. 110% KING – PUMA elimina o couro de canguru com a inovadora tecnologia K-BETTER™

A empresa esportiva PUMA redesenhou sua lendária chuteira KING, apresentando sua nova tecnologia K-BETTER™ para oferecer desempenho excepcional sem couro de canguru.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230302005069/pt/

Sports company PUMA has redesigned its legendary KING football boot by introducing its new K-BETTER technology to deliver exceptional performance without kangaroo leather. (Photo: Business Wire) Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

A PUMA KING foi usada por jogadores lendários como Pelé, Johan Cruyff, Diego Maradona, Eusébio e Lothar Matthäus, que dominaram o futebol internacional por décadas. Agora, a KING está voltando ao campo com a mais recente tecnologia da PUMA e, pela primeira vez, feita com K-BETTER™, um material superior completamente novo e não baseado em animais. A parte superior contém pelo menos 20% de material reciclado e marca o passo em direção a um futuro melhor.

A K-BETTER™ provou superar a KING K-Leather anterior em testes de toque, conforto e durabilidade. A PUMA está tão convencida das características de desempenho da K-BETTER™ que deixará de produzir chuteiras com couro de canguru completamente este ano.

“A PUMA KING é a franquia mais icônica da PUMA no futebol e sempre se destacou por usar os melhores materiais e o que há de mais moderno em inovação. Ao longo dos anos, vimos a chuteira evoluir e se enraizar na cultura futebolística dentro e fora do campo, desde os gramados até as arquibancadas”, disse Peter Stappen, gerente principal da linha de produtos Teamsport Footwear. “A nova KING leva a franquia para o próximo nível e oferece uma parte superior supermacia com ótima resistência elástica para obter os melhores benefícios no toque e no controle.”

Além da parte superior redesenhada, a KING também apresenta uma nova sola leve com um talão externo, coluna de estabilidade e travas cônicas, para que você tenha domínio tanto sobre seus movimentos quanto sobre a bola. A KING inclui uma palmilha removível leve com tecnologia NanoGrip para manter o pé parado no lugar, minimizando assim qualquer perda de intensidade ao mudar de direção.

Também na versão feminina, a nova KING é a sucessora da FUTURE e da ULTRA, com um ajuste específico para mulheres. A nova KING feminina combina a mais recente tecnologia KING com medidas como volume e altura do peito do pé projetadas para o pé de uma mulher.

A nova KING estreará em campo com Granit Xhaka, Ingrid Engen, Nabil Fekir, Lena Lattwein e mais atletas.

A nova KING debuta na edição PUMA KING Supercharge, que já estáàvenda a partir de hoje, 2de março, em PUMA.com, nas lojas PUMA e comércios especializados em futebol.

PUMA



A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por 75 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach (Alemanha). https://about.puma.com/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230302005069/pt/

Contato:

Assessoria de Imprensa:



Luke Haidarovic – Gerente sênior de RP da divisão Teamsports

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE