1.677 casos, dois óbitos neste sábado e 20 mortes que estavam em investigação

As 22 mortes foram: uma mulher, 87 anos, de Aracaju, com doença renal crônica e hipertensão; uma mulher, 73 anos, de Tomar do Geru, com diabetes e hipertensão; um homem, 67 anos, de Itabaiana, sem comorbidade; uma mulher, 70 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 77 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 57 anos, de Aracaju, com diabetes, hipertensão e ex tabagista; um homem, 60 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; uma mulher, 40 anos, de Lagarto, sem comorbidade; um homem, 56 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com diabetes e hipertensão; uma mulher, 59 anos, de São Francisco, com diabetes e hipertensão; um homem, 58 anos, de Itabaiana, com hipertensão; uma mulher, 90 anos, de Aracaju, com diabetes, hipertensão e cardiopatia; um homem, 42 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 47 anos, de Aracaju, com diabetes hipertensão e obesidade; um homem, 45 anos, de Simão Dias, com diabetes, hipertensão e obesidade; uma mulher, 43 anos, de Laranjeiras, sem comorbidade; um homem, 58 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; um homem, 64 anos, de Aracaju, com hipertensão e doença renal crônica; um homem, 88 anos, de Porto da Folha, com cardiopatia e hipertensão; um homem, 85 anos, de Itabaianinha, sem comorbidade; uma criança do sexo feminino, um ano, de Pedrinhas, com hidrocefalia; um homem, 40 anos, de Aracaju, sem comorbidade.