1 milhão de pacientes recuperados da Covid-19 no Brasil

O Brasil ultrapassou neste sábado (4) a marca de um milhão de pacientes recuperados da pandemia da covid-19. O levantamento foi realizado pela CNN Brasil.

De acordo com os dados coletados pela emissora americana, juntamente com as secretarias de Saúde dos estados contabilizados às 12h deste sábado (4) totalizaram 1.000.608 recuperados do novo coronavírus.

A sondagem registrou ainda 1.551.708 casos confirmados de infecção e 63.440 óbitos. São 12.627 casos e 266 mortes a mais do que o último boletim publicado pelo Ministério da Saúde, na tarde de sexta-feira (3).









Recupeados no mundo

De acordo com a plataforma Bing Covid, da Microsoft, que rastreia os casos de coronavírus em todo o mundo, 5.905.310 pessoas estão recuperadas do novo vírus no mundo.

Gazeta Brasil