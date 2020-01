11 corpos deram entrada nas últimas 24h no Instituto Médico Legal

O ano mal começou e Sergipe já registra várias entradas no Instituto Médico Legal. De Acordo com informações, dois irmãos foram assassinados na noite de ontem, quarta-feira, 08, em Nossa Senhora do Socorro e outros assassinatos foram registrados em todo estado nas últimas 24h.

Corpo sem identificação, sexo masculino, morte por arma de fogo, em Nossa Senhora do Socorro;

Corpo sem identificação, sexo masculino, vitima de arma de fogo, em Nossa Senhora do Socorro;

Corpo sem identificação, sexo masculino, vítima de arma de fogo em Propriá.

Alisson de Lucena Soares, sexo masculino, 18 anos, vítima de homicídio por arma de fogo em Japaratuba;

Edenia Santiago dos Santos, sexo feminino, 49 anos, vítima de acidente de trânsito em Laranjeiras;

Sérgio Eduardo dos Santos, sexo masculino 45 anos, acidente de trânsito, em Laranjeiras;

Júlio da Silva Valenco, sexo masculino, 23 anos, morto por arma de fogo em Porto da Folha;

Leandro do Nascimento Dias, sexo masculino, 34 anos, vítima de homicídio por arma branca em Aracaju;

Claudenilton Santos Lopes, sexo masculino, 23 anos, vítima de homicídio em Aracaju;

Vagner Luiz Santos, sexo masculino, 32 anos, vítima de arma de fogo no bairro Jardins, em Aracaju;

Joselito Gallo Ramos, sexo masculino, 48 anos, vítima de acidente de trânsito em Aracaju.