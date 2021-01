1143 novos casos de Covid-19 em Sergipe

As oito mortes foram: um homem, 66 anos, de Carira, com hipertensão; uma mulher,74 anos, de Laranjeiras, sem comorbidade; um homem, 77 anos, de Aracaju, com hipertensão, diabetes e obesidade; um homem, 54 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; um homem, 87 anos, de Propriá, com doença respiratória crônica; um homem de Aracaju, 63 anos, com hipertensão e cardiopatia; uma mulher, 88 anos, da Barra dos Coqueiros, com hipertensão e neoplasia; uma criança do sexo masculino, um ano, de Aracaju, com doença neorologica crônica.