A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta terça, 31, o boletim epidemiológico do coronavírus com 13 casos e três óbitos que estavam em investigação e foram confirmados. Em Sergipe, 277.455 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 5.992 morreram. Até o momento, 268.636 pacientes foram curados.

Foram três óbitos: um homem, 63 anos, de Aracaju, com hipertensão, diabetes, obesidade e cardiopatia; um homem, 46 anos, de Estância, sem comorbidade; um homem, 70 anos, de Aracaju, com diabetes, obesidade e hipertensão.

Foram realizados 592.259 exames e 314.804 foram negativados. Estão internados 88 pacientes, sendo que no serviço público são 27 em leitos de UTI (adulto), zero na UTI neonatal/pediatria e 44 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 71. Já nos leitos do serviço privado estão internados nove pessoas na UTI adulta, zero na UTI neonatal/pediatria e oito em leitos clínicos, totalizando 17. Mais dois óbitos estão em investigação. Ainda aguardam resultados 223 exames coletados.