137 casos e três mortes que estavam em investigação foram confirmadas

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta segunda, 02, o boletim epidemiológico do coronavírus com 137 casos e três mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 274.732 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 5.918 morreram. Até o momento, 264.260 pacientes foram curados.

As três mortes foram: um homem, 81 anos, de Aracaju, com diabetes e hipertensão; uma mulher, 68 anos, de Itabaiana, com hipertensão e neoplasia; um homem, 53 anos, de Ilha das Flores, sem comorbidade.