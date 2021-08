149 casos e mais quatro mortes que estavam em investigação foram confirmadas

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quinta-feira, 12, o boletim epidemiológico do coronavírus com 149 casos e mais quatro mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 276.653 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 5.946 morreram. Até o momento, 266.574 pacientes foram curados.

Os óbitos foram: uma mulher, 66 anos, de Poço Redondo, sem comorbidade; uma mulher, 83 anos, de Estância, com doença de parkinson, Alzheimer e hipertensão; um homem, 37 anos, de São Cristóvão, com hipertensão; um homem, 97 anos, de Malhador, sem comorbidade

Foram realizados 581.063 exames e 304.410 foram negativados. Estão internados 120 pacientes, sendo que no serviço público são 44 em leitos de UTI (adulto), um na UTI neonatal/ pediatria e 51 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 96. Já nos leitos do serviço privado estão internados 11 pessoas na UTI adulta, zero na UTI neonatal/ pediatria e 13 em leitos clínicos, totalizando 24. Não há óbitos em investigação. Ainda aguardam resultados 330 exames coletados.