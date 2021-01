A Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com os 75 municípios, passa a divulgar, diariamente, o boletim atualizado com o total de vacinas aplicadas em Sergipe.

A SES distribuiu 23.533 doses da CoronaVac no dia 19. Destas, os municípios já aplicaram 15.376, o que corresponde a 65,3% das doses enviadas. As informações do total de vacinas aplicadas serão informadas diariamente no site e redes sociais da secretaria.

“Temos 16 municípios que usaram 100% dessa primeira remessa. Todos que receberam a primeira dose da CoronaVac começarão a receber a partir de terça-feira, 02, a segunda dose, para ser aplicada com 21 dias após a aplicação da primeira”, disse o diretor de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio Góes.

De acordo com ele, a partir de hoje os municípios já poderão fazer a retirada da vacina Oxford/AstraZeneca, aqui na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológico (CEADI) onde ficam armazenadas para a estabilização da temperatura e para processo de separação.

“Diariamente vamos informar como tem sido essa cobertura vacinal, apesar de existir o sistema do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), que pode ser acessado com detalhamento, temporariamente não está atualizando os dados digitados, assim à informação que consta não reflete o que está acontecendo com os municípios”, enfatiza.

Uma reunião foi realizada com os gestores para haver um alinhamento nas informações referente às doses aplicadas. “Além da necessidade dessa transparência por parte dos municípios registrarem as doses aplicadas no site oficial do MS, até a normalização do sistema, também devem informar diariamente a SES para que possamos divulgar esse balanço contemplando o resultado dos imunizantes aplicados”, conclui.

ASN