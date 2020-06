De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem, 196 enfermeiros morreram infectados com o Covid-19. De acordo com o relatório apresentado pelo conselho, a falta de equipamentos contribuiu para que isso acontecesse.

Desde o mês de março, o Cofen vem recebendo milhares de denúncias e em sua grande maioria, a falta de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde.

O país tem quase 900 mil casos.