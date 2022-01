20 PESSOAS PRESAS: Operação em central de jogos de azar em Itabaiana

Uma operação da Polícia Civil contra jogos de azar acaba de prender 20 pessoas no município de Itabaiana, no local conhecido como Central do Jogo do Bicho. Máquinas e dinheiro oriundo da exploração de jogos de azar também foram apreendidos. Os detidos estão sendo encaminhados para a delegacia.

Mais cedo, os policiais já haviam feito apreensões de máquinas do jogo do bicho e da EsporteNet no município de Riachão do Dantas, culminando em mais uma grande apreensão de produtos relacionados a jogos de azar. Junto com essa prática, estão atrelados outros crimes, como lavagem de dinheiro, evasão de dívidas e formação de organização criminosa.

Em 2021, a Polícia Federal também atuou forte contra os jogos de azar em Sergipe. Foram diversas operações, uma delas com apreensão de cerca de R$ 20 milhões.

A Polícia Federal identificou que envolvidos com a exploração de jogos de azar apresentavam movimentações financeiras incompatíveis com suas rendas declaradas, atividades econômicas e ocupações profissionais.

Além disso, no curso da operação, foram identificadas operações de câmbio não autorizadas, com o fim de promover evasão de divisas, o que atraiu a atribuição da Policia Federal para atuar no caso.

Com Infomações da Fan F1