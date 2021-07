Número de mortes registrados por transtornos mentais e comportamentais do uso de álcool aumentam 18,4% em 2020, aponta estudo

Goiânia, GO 23/7/2021 – Relatório do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) de 2020 aponta aumento no registro de óbitos por transtornos relacionados ao abuso por álcool

Dados do Ministério da Saúde revelam que houve aumento em 18,4% dos registros de mortes causados pela dependência alcoólica em 2020 comparado ao ano de 2019

Relatório do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), que possui dados registrados pelo sistema oficial do Ministério da Saúde, apresenta aumento de 18,4% no número de mortos por causa de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool.

Dados revelam que em 2020, foram feitos 7612 registros de óbitos no sistema do Ministério da Saúde somente no período em que a pandemia já havia feito os primeiros casos de óbitos e infecções no Brasil, a partir do mês de abril do mesmo ano.

Número superior que todo o ano de 2019, onde o registro de óbitos alcançou 6445 casos, sendo a região sudeste o campeão no quesito com 2477 mortes por transtornos comportamentais e mentais devido ao uso de álcool.

O número registrado em 2019 não variou de forma relevante se comparado com os dados de 2018 que alcançaram 6428 registros de mortos.

Relação do aumento dos casos com os impactos da pandemia

Perguntado sobre o aumento de 18,4% dos registos de óbitos relacionados a dependência alcoólica, o médico Luis Gonzalo Gomez Barreto (CRM 5679), especialista no tratamento para dependência química e alcoólica da Clínica de Recuperação em Goiânia Revitale, afirma que esse aumento no registro de mortes causados pelos transtornos por álcool pode estar relacionado com os impactos causados pela pandemia.

Luis Gonzalo disse que: “Os impactos que enfrentamos durante a pandemia trouxeram problemas para pessoas que já tinham dificuldades com bebidas alcoólicas. O fato de estarem em casa, no isolamento social necessário para conter o avanço do novo coronavírus fez com que muitas pessoas tivessem mais tempo para consumir bebida alcoólica mesmo dentro de casa”.

Dados apresentados pela Associação Americana de Psicologia (APA) em 2021, apontam que 25% dos adultos estão bebendo em maior quantidade para, segundo informações da pesquisa, lidar com o estresse gerado na pandemia do novo coronavírus.

