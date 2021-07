Estados Unidos registram aumento no número de mortes por overdose durante a pandemia

São Paulo, SP 23/7/2021 – Dados do CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças, agência de pesquisa americana) mostram aumento de 18,2% no número de mortes por overdose

Agência de pesquisa em saúde pública americana que possui ligação com o Departamento de Saúde dos Estados Unidos relaciona o aumento do número de mortos em 2020 com os impactos da pandemia

Dados divulgados pelo CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças, agência de pesquisa em saúde pública ligada ao Departamento de Saúde), revelam que 81,2 mil pessoas morreram por overdose entre junho de 2019 e maio de 2020 nos Estados Unidos. Segundo relatório da mesma agência de pesquisa o número é 18,2% maior no comparativo com os 12 meses anteriores.

Destaca-se desses dados o elevado número de mortes por overdose provocadas principalmente por opioides sintéticos como é o caso da cocaína que apresentou alta de 26,5% e a metanfetamina com alta de 34,8% com relação aos 12 meses anteriores.

Relação do aumento do número de mortes por overdose por causa dos impactos da pandemia

Perguntada sobre a alta nos casos de morte por overdose, a agência respondeu que “O aumento nas mortes por overdose de drogas parece ter sido acelerado pela pandemia de covid-19”. Ainda sobre a relação dos impactos da pandemia do novo coronavírus a agência disse que “O maior aumento foi registrado de março a maio de 2020, coincidindo com a implementação de amplas medidas de mitigação da pandemia de covid-19.”

Sobre o aumento de 34,8% dos registos de óbitos relacionados a overdose pelo uso de cocaína, Dorian Gomes Weber, especialista no tratamento para dependência química e alcoólica da Clínica de Recuperação Grupo Novo Recomeço, afirma que esse aumento no registro de mortes causados pela cocaína pode estar relacionado com os impactos causados pela pandemia.

Dorian Gomes disse que: “Já enfrentávamos grandes desafios relacionados ao consumo da cocaína no Brasil antes mesmo da pandemia que começou no primeiro trimestre de 2020. Notamos que em nossas unidades de tratamentos para dependentes químicos houve aumento da procura por internação que envolve pessoas que usaram cocaína depois que os primeiros impactos da pandemia do novo coronavírus foram percebidos. Então, quando há aumento da procura para internação, consequentemente haverá aumento no número de mortos, principalmente por overdose instantânea”.

Dados sobre o número de mortes por overdose nos Estados Unidos verificados em outro período confirmam a seriedade da questão. Foram registradas pelo menos 87.203 mortes por overdose de outubro de 2019 a setembro de 2020. Número 27% maior que no período dos 12 meses anteriores, revela relatório da CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças).

