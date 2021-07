Má alimentação e estresse: dois vilões na saúde dos cabelos

Campinas, SP 5/7/2021 – A manutenção da saúde capilar está estreitamente ligada à nutrição do organismo.

A queda de cabelos, queixa comum em tempos de pandemia, levou especialista a desenvolver um suplemento que contém a maior concentração de ativos do mercado capilar. O produto promove o rápido crescimento dos fios em até 2,1cm ao mês

A queda de cabelos, uma das queixas mais frequentes nos consultórios de dermatologia em tempos de pandemia, não está restrita a sintomas pós-Covid-19. Alimentação desequilibrada, que acarreta deficiência de nutrientes no organismo e quadros de estresse, é fator que têm merecido especial atenção de especialistas no momento de analisar as causas do problema.

O fio de cabelo passa por três ciclos. Em crescimento, está na fase anágena. Na catágena, está maduro e permanece no folículo. Ao se destacar do folículo e cair, o fio entra na fase telógena. Como os cabelos passam por constante renovação, a queda de até 100 fios por dia é esperada e considerada normal.

Mas há uma situação anormal à qual os dermatologistas dão o nome de eflúvio telógeno. É quando, por alguma razão, o organismo interrompe o crescimento do cabelo e há a queda do fio.

A manutenção da saúde capilar está estreitamente ligada à nutrição do organismo. “Podemos destacar os minerais metálicos, como ferro, e as vitaminas do complexo B, com destaque para a biotina, como essenciais para o crescimento e a beleza dos fios de cabelo”, afirma o especialista em Ciências Médicas pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Lucas Portilho.

Diante da queixa cada vez mais frequente da queda e também do enfraquecimento dos cabelos durante a pandemia, o mercado de cosméticos vem buscando soluções. Um desses produtos, formulados justamente neste período, é o suplemento Brilhance Hair, disponibilizado pelo site da Ultrabela. Desenvolvido pelo especialista Lucas Portilho a partir de pesquisas científicas, o produto não utiliza animais nas fases de teste, respeita princípios vegetarianos e veganos, utiliza substâncias aprovadas pela Anvisa e tem certificação do FDA (Food and Drug Administration), agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, podendo ser comercializado inclusive no Exterior.

Ingerido diariamente, sob forma de cápsulas, o Brilhance Hair tem proporcionado um crescimento capilar de até 2,1cm no mês. “Os produtos disponíveis no mercado fazem com que os fios cresçam em média 1cm mensalmente”, observa Portilho.

Como produto que reúne a maior concentração de ativos no mercado capilar, tem se destacado também pelos retornos positivos nas redes sociais. No site e nas redes sociais da Ultrabela, além da diminuição da queda de cabelos, há vários relatos sobre a hidratação e o fortalecimento dos fios, maior brilho e também melhora da saúde de pele e unhas.

Livre de efeitos colaterais, a ingestão de duas cápsulas diárias do Brilhance Hair não engorda e não promove alterações hormonais, destaca o especialista.

Em sua formulação, o suplemento contém biotina. “Também conhecida como vitamina B7, que promove a melhora clínica de cabelos finos e de unhas quebradiças”, afirma Lucas Portilho.

A vitamina C, presente na fórmula, desempenha papel importante na síntese de colágeno e atua como antioxidante e protetor solar. O ferro encontrado entre os compostos do Brilhance Hair é importante para a síntese de proteína e a promoção do crescimento dos fios.

O especialista destaca ainda o ácido glutâmico, a arginina, a lisina e a cisteína. “São os principais aminoácidos que compõe a proteína do cabelo”, afirma Portilho. A deficiência destes nutrientes pode prejudicar crescimento capilar.

