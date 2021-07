Com material reciclado, cabines acústicas Silent Box Inovam em privacidade e produtividade para escritórios

São Paulo 19/7/2021 – Os escritórios modernos com layout de planta aberta apresentam desafios

Fabricadas pela Gobos do Brasil, os três modelos de cabines contam com painéis acústicos fabricados em fibras de poliéster, oriundos de garrafas PET recicladas.

Cada m2 contém 250 garrafas, explica o diretor Comercial da Gobos do Brasil, Esteban Risso. “As fibras são antialérgicas, atóxicas, não coçam, não proliferam fungos e bactérias e são 100% recicláveis.” Segundo o executivo, a Gobos do Brasil criou os três modelos de cabines, que podem ser adquiridos ou alugados, para evitar distrações em escritórios de planta aberta, que, de acordo com estudos, sabotam o foco do trabalhador, diminuindo sua produtividade entre 15% e 28%.

Os escritórios modernos com layout de planta aberta, que estimulam a colaboração entre funcionários, apresentam desafios que vão da privacidade à dificuldade de concentração, diminuindo a produtividade por falta de isolamento acústico.

De acordo com a Universidade de Sidnei, na Austrália, mais de 50% das pessoas têm dificuldade em se concentrar em escritórios abertos. Já a Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, acrescenta que levamos 23 minutos para retomar o foco após uma pequena distração. Resultado: as pessoas perdem entre 15% e 28% da produtividade, atesta a revista Fortune.

Estudando o cenário empresarial, a Gobos do Brasil, empresa com duas décadas de experiência nos mercados de iluminação e áudio profissional, desenvolveu três modelos de cabines acústicas: SilentCall, para chamadas individuais; SilentWork, um escritório individual para trabalho focado; e SilentMeet, para reuniões ou videoconferências com capacidade para até quatro pessoas.

As salas de reuniões, segundo o relatório OptimazeWorkplaceReview, do ano passado, são usadas em 78% das reuniões entre uma e quatro pessoas. Esse é um dos argumentos que justificam escolher um dos três modelos da Gobos, que apresentam: redução média de 30 decibéis entre o ambiente externo e o interno; sistema ultra eficiente de renovação contínua do ar, rapidez na montagem e facilidade de locomoção. As cabines, que podem ser customizadas de acordo om o cliente, contam com entrada de rede, captam Wifi, têm entrada USB e ponto de energia.

A Gobos do Brasil foi fundada em 2002, a Gobos do Brasil é líder nos mercados de sonorização profissional, iluminação de espetáculos e painéis de LED. A empresa representa e distribui marcas, como: Audix, Clear-Com, K-Array, LDSystems, Martin Áudio,SmokeFactory e Sunlite. Também desenvolve e distribui produtos próprios das marcas GDB e iLED.

Sua sede própria abriga o centro de tecnologia, com áreas e recursos para medição e certificação de produtos; áreas para teste, manutenção e reparo de equipamentos; estoque; estúdios, amplo showroom, central de vendas, suporte ao cliente, laboratórios e estacionamento.

