Inscrições para o Enem 2021 terminam na próxima quarta-feira (14)

13/7/2021 –

Taxa de inscrição é de R$85; provas ocorrem em novembro e o planejamento dos estudos é essencial na reta final

Terminam na próxima quarta-feira (14), as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio – o Enem. A taxa é de R$ 85 e as provas serão aplicadas em dois domingos: 21 e 28 de novembro (provas impressa e digital).

Em 21 de novembro, o candidato deverá responder: 45 questões de linguagens; 45 questões de ciências humanas; e fazer a redação. Já em 28 de novembro, a prova tem meia hora a menos e será composta de 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza.

O Enem é motivo de grande preocupação pela maioria dos estudantes, afinal, ele é parte importante para o ingresso nas universidades. Mas, com organização, não há motivo para pânico. De acordo com o especialista da Plataforma AZ de Aprendizagem, Ricardo Nunes, a organização é o principal ponto para se sair bem na prova. Para isso, ele dá três dicas valiosas.

A primeira delas é: planejamento. “Quem já vem estudando ao longo do ano, não deve se preocupar. É preciso se planejar, o que importa é a qualidade do estudo e não quantidade. Para isso, destaque aquilo que é mais relevante dentro do seu objetivo e, dessa forma, monte um planejamento com o que precisa revisar”, afirma. Na Plataforma AZ de Aprendizagem, por exemplo, os estudantes podem utilizar o MAPA (metas acadêmicas personalizadas para aprovação), em que configuram a sua pretensão de carreira e universidade, e a ferramenta indica qual é a trilha de estudos e o conjunto de atividades que o estudante precisa seguir para alcançar seu objetivo.

Em segundo lugar, ele ressalta que aprender com os erros é o melhor caminho. “Não adianta fazer testes, errar e continuar fazendo mais e mais testes, sem saber como resolver o que errou. O ideal é entender como chegar à resposta certa nos exercícios que o aluno fez e não continuar fazendo outros mais. Só assim você vai aprender realmente”.

Por fim, é essencial que os estudantes também tenham um momento para relaxar dentro desse planejamento. “Separe um tempo pra ver uma série, descansar, fazer atividade física para diminuir o estresse. Tudo isso para priorizar a qualidade do estudo e não a quantidade”.

Cronograma do Enem 2021

30 de junho a 14 de julho: período de inscrições

30 de junho a 19 de julho: pagamento da inscrição

21 e 28 de novembro: provas impressa e digital

A Conexia Educação é uma empresa do Grupo SEB, um dos maiores grupos de Educação Básica do Brasil, que nasceu para desenvolver, agora, a educação do futuro. Acreditando que cada aluno é único e tem necessidades individualizadas, utiliza o digital como alavanca para potencializar a aprendizagem e empoderar os alunos e os professores em busca de um trabalho mais colaborativo, contextualizado e baseado em dados. Essa jornada de transformação acontece por meio de um completo ecossistema integrado, entregue por meio das marcas Plataforma AZ de Aprendizagem, High Five Bilingual School e My Life Educação Socioemocional.

Website: http://plataformaaz.com.br