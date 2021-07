Cabos de CFTV devem ter certificalçao da ANATEL

São Paulo 22/7/2021 – Cabos para CFTV com certificação proporcionam mais segurança às instalações.

Setor de monitoramento eletrônico tem crescido com o isolamento social. Instaladores devem usar cabos certificados. Elgin oferece produto que obedece a essa norma, dando segurança aos instaladores.

A maior permanência das pessoas em casa levou a uma maior procura por serviços de monitoramento por câmeras de circuito fechado.

De acordo com levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, o setor cresceu 13% em 2020. A expectativa de 60% dos 385 profissionais de Segurança Eletrônica ouvidos na pesquisa é de um crescimento de 15% para este ano.

Um item fundamental quando se fala em monitoramento são os cabos CFTV. Apesar disso, há quem prefira economizar nesse quesito, comprometendo a segurança da instalação. Muitos instaladores e consumidores não sabem que, desde o ano passado, tornou-se obrigatória a utilização de cabos certificados pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

A Elgin, empresa com 69 anos de atuação e que atua nos mais diversos segmentos, oferece ao mercado seus Cabos CFTV, com 305 metros de cumprimento, certificados pela ANATEL e com garantia de 1 ano.

O produto tem 4 pares trançados e conta com todas as vantagens que a certificação confere e que não existem nos cabos sem o selo da ANATEL: retardamento à propagação das chamas, percentual maior de cobre em sua composição, diâmetro maior e resistência mecânica, que dificultam o rompimento.

