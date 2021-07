Empresa de água mineral e bebidas coloca responsabilidade social em seu DNA

São Paulo 23/7/2021 – Equipe de Judô faz parte da responsabilidade social da empresa

A Bioleve mantém desde 1994 vários projetos de responsabilidade social e ambiental, impactando a região de Lindóia, interior de São Paulo.

Levantamento do Capgemini Research Institute apontou uma forte conexão entre a sustentabilidade e o sucesso das empresas, incluindo maior fidelidade do cliente e receita da marca.

O relatório “Produtos de consumo e varejo: como a sustentabilidade está mudando fundamentalmente as preferências do consumidor”, concluiu que 8 em cada dez consumidores mudam suas preferências de compra com base na responsabilidade social, inclusão ou impacto ambiental.

Outro fator importante é que a COVID-19 aumentou a consciência do consumidor com relação ao compromisso de comprar de maneira sustentável: 67% deles disseram que serão mais cautelosos com a escassez de recursos naturais devido à crise da pandemia e 65% disseram que serão mais cuidadosos sobre o impacto de seu consumo geral no “novo normal”.

A Bioleve, indústria de água mineral e bebidas não alcoólicas, implementa projetos de responsabilidade social e ambiental há mais de duas décadas.

Com forte ligação com o esporte, a empresa mantém escolas de futebol, futsal, judô e caratê, voltadas para crianças da região de Lindóia, interior de São Paulo.

A Bioleve também mantém equipes de atletismo amador e profissional, além de apoiar atletas de esportes radicais, como mountain bike, BMX e skate.

A cultura faz parte da responsabilidade social da empresa, através do apoio ao coral Veredas, de Águas de Lindóia.

A responsabilidade ambiental está no DNA da Bioleve. A conscientização começa internamente, através do projeto Lixo do Bem, que incentiva os colaboradores na reciclagem de materiais de escritório.

Outro projeto, o Reciclapet, mobiliza alunos das escolas da região para a reciclagem de garrafas PET, com a contrapartida de benefícios para as unidades de ensino. A iniciativa já reciclou cerca de 1 milhão de garrafas.

O compromisso ambiental da Bioleve se manifesta também na adesão da empresa ao Projeto Copaíba. A iniciativa tem como objetivo realizar o diagnóstico das áreas de preservação permanente do Rio do Peixe, facilitando a criação de políticas públicas que visem à restauração e defesa das áreas ameaçadas, auxiliando na preservação da Mata Atlântica.

Website: http://www.bioleve.com.br