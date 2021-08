Inscrições abertas para o Fórum de Inovação e Gestão em Saúde – Otto Home Xperience

São Paulo, SP 2/8/2021 – Estamos trazendo diferentes visões e elos da cadeia para provocar uma discussão e ruptura, além de apoiar na mudança e transformação da saúde – Alberto Leite

Totalmente online e gratuito, o evento aborda o futuro da saúde e traz grandes players do mercado

Nos dias 4 e 5 de agosto, acontece o Fórum de Inovação e Gestão em Saúde – Otto Home Xperience. Totalmente online e gratuito, o evento está com as inscrições abertas e os encontros ocorrem das 17h às 20h, nos dois dias.

Com apresentações inéditas sobre o futuro da saúde abordadas por grandes nomes do setor, o evento apresenta 3 painéis com os temas Genética – como e quando irá avançar no Brasil, quais são as perspectivas e desafios, A importância da análise de dados em saúde e Farmacoeconomia – como ela pode guiar tratamentos, produtos e serviços.

A Otto HX é um ecossistema digital colaborativo que integra todas as informações e que proporciona às empresas de saúde avançarem no processo de transformação digital. Esse é um dos diferenciais da empresa.

Alberto Leite, Diretor Executivo da Otto Hx e Fundador da Health Minds Academy, faz um raio-x do evento e revela alguns detalhes do que o público pode esperar nos dois dias. A Otto Hx é uma Spin-off da Benner, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Seu propósito é levar o máximo de tecnologias disponíveis para hospitais, clínicas, centros de diagnóstico e governo, no âmbito municipal, estadual ou federal.

O que esperar do Fórum de Inovação e Gestão em Saúde?

“A ideia surgiu para mostrar a visão da empresa sobre o futuro da saúde de uma forma diferenciada. A Otto Hx trará diferentes visões e de diferentes elos da cadeia para provocar uma discussão e uma ruptura, além de apoiar na mudança e transformação da saúde nos próximos anos. Por isso, foram escolhidos conteúdo e temas específicos que estão na agenda da transformação não só de hospitais, mas da saúde como um todo. Quanto aos palestrantes, a busca foi por pessoas que já estão implementando alguma mudança ou são estudiosos do assunto para trazer um pouco mais de embasamento em cada um dos tópicos. O objetivo é conseguir provocar, com mais embasamento, uma discussão sadia e positiva para essa transformação da saúde”.

Inovação, disrupção e tendências para o futuro são as marcas registradas do evento. Qual é a importância dessas características na área da saúde?

“Quando a empresa pensa no futuro da saúde, logo se pensa em grandes ações digitais. Com a pandemia, por exemplo, foi presenciada uma verdadeira briga pela telemedicina. Mas quando é analisado o guarda-chuva da saúde, as empresas entendem que terão um elemento transformador no futuro. A Otto Hx acredita em alguns pilares e selecionou aqueles que vão transformar mais ainda a saúde de forma mais abrupta num curto a médio espaço de tempo consolidando-se mesmo assim como uma mudança para longo prazo.

Sobre genética, por exemplo, o tema do primeiro painel, a empresa tinha uma visão até muito particular, partindo do ponto que as últimas décadas na medicina tinham foco no passado, criando a medicina baseada em diagnóstico e tratamento. Ao falar sobre saúde, duas novas palavras entram em destaque: previsão e prevenção. É preciso saber qual doença o indivíduo pode ter no futuro para se prevenir. Não há prevenção de saúde sem previsão e a previsão é genética. É preciso fazer exames genéticos, conhecer o DNA para saber qual é a propensão genética a ter câncer aos 60 anos de idade, por exemplo. É fundamental fazer um trabalho preventivo para conseguir anular esta possibilidade no futuro.

Isso aponta para o segundo painel, que fala sobre gestão de dados em saúde. Inevitavelmente, o fórum irá mostrar como os dados da área da saúde, do paciente, unificados chegam no lugar através da inteligência artificial, inclusive a LGPD. Como cuidar, proteger e manusear os dados de forma inteligente.

Já o terceiro painel, no segundo dia, é sobre farmacoeconomia. É sabido que qualquer hospital ou centro de saúde vive basicamente do valor que é cobrado pelos remédios. Através de levantamento de dados de pesquisas, foi constatado que os hospitais são farmácias com alto valor agregado, que vivem de venda de produtos fármacos. A farmacoeconomia está se transformando muito rápido e vai ser com certeza um elemento significativo no futuro, como as vacinas para a covid-19. Esse painel é fundamental porque, sabendo como prevenir um tipo de doença, unificando esses dados, é possível saber o tipo de medicamento para combatê-las. Esses três painéis vão ter uma sequência lógica”.

Geralmente, quando se fala sobre inovação e tecnologia, logo se pensa em grandes instituições, grandes orçamentos. Inovação e tecnologia também estão acessíveis para pequenas e médias empresas do setor hoje?

“Curiosamente, hoje a Otto Hx tem clientes no ecossistema que são de hospitais muito grandes e outros muito pequenos em tamanho e em atendimento, mas não menos significativos. A saúde tem que começar a entender uma coisa que parece óbvia, mas que durante muito tempo foi esquecida. Qual é o melhor hospital para você? O melhor hospital é aquele que está mais perto. Então a lógica regional transcende a lógica da qualidade dos serviços de alta complexidade”.

Serviço

Essas e outras perguntas serão respondidas por um time com os principais players da área da saúde nos dois dias do evento, que tem inscrição gratuita e oferece certificado de participação.

O Fórum de Inovação e Gestão em Saúde – Otto Home Xperience acontece nos dias 4 e 5 de agosto, das 17h às 20h, será 100% online e gratuito. Entre os parceiros estão Nexodata, Benner, Health Minds Academy, Newpen e Abradi.

As informações sobre o evento, inclusive o link para inscrição, já estão disponíveis no hotsite do evento www.ottoxperience.com.br.

Website: http://www.ottoxperience.com.br