Queiroz Galvão aumenta o foco no negócio através da terceirização no atendimento

São Paulo, SP 28/7/2021 – Houve mais agilidade, rapidez e confiabilidade, essencial para o ambiente misto da empresa

Com média de 3 mil chamados por mês, a equipe de TI da empresa dedica mais tempo aos projetos de clientes, sem se preocupar com problemas internos

A Quality Nextech, uma das principais empresas de serviços de TI no Brasil, atende a Queiroz Galvão, um dos maiores grupos empresariais do país, desde 2017, em um contrato de suporte a campo com o objetivo de manter a disponibilidade dos usuários de tecnologia do Grupo e já acumula mais de 11 mil chamados atendidos.

O relacionamento entre as empresas começou em 2016 e, desde então, a Quality é responsável pelo Service Desk para mais de 1.400 colaboradores, entre desktops e notebooks, nas praças fixas do Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, além de atendimento também nas principais cidades do Brasil, via parceiros.

O time de TI da Queiroz Galvão, composto por 27 colaboradores, encontrou na Quality Nextech um parceiro que liberou o tempo de mais de 70% das horas trabalhadas, que antes eram dedicadas para chamados dos usuários. “Foi a melhor decisão com a terceirização do Service Desk com a Quality Nextech. Hoje a equipe interna está totalmente envolvida em projetos que contemplam a experiência do cliente, além disso, foi elevada a confiança do cliente interno”, explica Marcello Borges, CIO do Grupo Queiroz Galvão.

Queiroz Galvão 100% integrada

Segundo Borges, o mundo físico e digital estão cada vez mais entrelaçados, exigindo da empresa também tecnologia eficiente de integração, quando, mais uma vez, recorreu à Quality com um projeto de consultoria para implementação da plataforma WSo2 (para o gerenciamento de APIs e microsserviços). “Tudo ficou Integrado e a Quality, com o WSo2, implantou e treinou um time de seis pessoas. Assim, houve mais agilidade, rapidez e confiabilidade, essenciais para o o ambiente misto”, explica o executivo.

Entre os benefícios apontados pelo CIO da Galvão, tanto no suporte Service Desk quanto na integração com a plataforma WSo2, destacam-se mais transparência nas rotinas, redução de custos, ganhos financeiros, organização do ambiente, aumento do nível de atendimento do SLA na casa de 97% e uma equipe mais engajada com o negócio.

“Hoje com a Quality Nextech, a TI da Queiroz Galvão é muito mais estratégica, principalmente no momento atual com foco em indústria 4.0. Contar com uma equipe totalmente direcionada ao negócio, com uma plataforma de integração, aumenta significativamente a experiência do cliente”, completa Borges.

Ele destaca que estão no radar, futuramente, novas oportunidades com a Quality Nextech para acelerar a transformação digital. A Quality auxilia os clientes no desenvolvimento de soluções digitais, integrações de serviços, automação de processos com RPA, outsourcing de TI e GRC.

Normalmente, inicia a transformação com o Outsourcing de TI, Data Center e Sistemas total do cliente, aplicando automação robótica de processos, aumentando a produtividade das Operações de TI, agregando chatbots, BI, Machine Learning, desenvolvimento de canais digitais integrados e plataformas de negócios, concluindo com GRC para melhor verificação, governança e controles internos de regras e regulamentações do segmento do cliente.

A empresa tem cases de sucesso em indústrias, aeroportos, varejos, comércios, telecomunicações, saúde, Agrobusiness, hospitais, geradoras e distribuidoras de energia, óleo e gás, construção civil, seguros, transportes, prestadora de serviços, clínicas, financeiras, bancos grandes e médios, além de instituições do Governo Federal e estadual, sendo uma das maiores empresas de TI do Brasil, com mais de 1.500 colaboradores, matriz no RJ, filiais em SP, PR e México.

Website: http://www.Quality.com.br