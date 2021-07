Gilbarco Veeder-Root anuncia novo presidente para América Latina

Barueri, SP 28/7/2021 – “Somos todos responsáveis pelo resultado da empresa e é preciso que cada um tenha a dimensão exata da sua contribuição nesta jornada”, diz Bruno Rosas

Mais de vinte anos de carreira, sendo dezessete na mesma organização. Com esta experiência e visão clara do impacto das transformações tecnológicas nos negócios, Bruno Rosas assume a presidência para América Latina da Gilbarco Veeder-Root. Sua missão será a de preparar a empresa para o futuro cada vez mais conectado e inteligente.

Depois de passagem, em companhias de petróleo, Bruno iniciou sua carreira na Gilbarco Veeder-Root – líder global em bombas de combustíveis e em sistemas de medição e monitoramento para postos de serviços, como Gerente de Contas em 2004, em 2006 atuou como Gerente de Vendas, Marketing e Contas Estratégicas. Em 2013, assumiu a direção da Gilbarco Veeder-Root Chile, posição que acumulou com o desafio da direção de mineração da empresa na América Latina. De 2016 a 2018, atuou como Diretor de Crescimento da América Latina do Grupo Fortive, holding a qual a Gilbarco Veeder-Root pertencia – atualmente a empresa faz parte da holding Vontier. Em 2018 assumiu a direção de marketing da Gilbarco Veeder-Root para a América Latina, até junho deste ano.

“Queremos ser seu parceiro tecnológico” – Traduzir e transportar para a prática o lema da Gilbarco Veeder-Root numa região tão extensa como a América Latina e em estágios tão distintos em transformação tecnológica são tarefas já avaliadas e estruturadas.

“Vejo anos de muita transformação no segmento, cada país está num momento diferente no que tange à matriz energética, leis de emissões e fiscais. Mas, o mais importante é deixarmos claro que a Gilbarco Veeder-Root está atuando em todas as dimensões preparando a empresa para atender a demanda dos seus clientes e fazendo parte do processo de transformação, respeitando o momento e características históricas regionais”, comenta ele.

Para cumprir este objetivo, ele acredita que a gestão de pessoas será um dos mais importantes pilares para a entrega. Portanto, ele quer multiplicar e incentivar seus valores próprios de aprendizado e resiliência, com uma gestão de “portas abertas” e ao mesmo tempo incutir em cada colaborador “a visão do dono”.

Bruno Rosas é formado e mestre em engenharia mecânica, e mestre em Petróleo e Gás, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e tem MBA em Gestão Empresarial Internacional pela Fundação Getulio Vargas.

