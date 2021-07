Latin American Quality Institute certifica e homenageia empresas comprometidas em alcançar objetivos mundiais

São Paulo 29/7/2021 – LAQI oferece a inter-relação entre os líderes participantes para que sejam exemplos de sucesso no país

Daniel Maximilian Da Costa, presidente do instituto, ressalta que cada líder empresarial deve aplicar uma gestão responsável que impacte na sociedade e contribua, ao mesmo tempo, para alcançar o objetivo mundial proposto pela ONU para 2030 através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

O Latin American Quality Institute (LAQI) ressalta a importante gestão realizada por mais de 150 empresas de todo o país participantes de uma nova edição do Brazil Quality Summit, onde foram reconhecidas com o “Prêmio Empresa Brasileira do Ano 2021”, no dia 27 de julho no Centro de Convenções Rebouças, na cidade de São Paulo, por sua destacada atividade empresarial e pelo compromisso de adequar-se ao modelo de excelência LAEM que forma o conceito de Responsabilidade Total.

Recente pesquisa realizada pelo LAQI concluiu que as empresas são conscientes sobre o papel que interpretam em mundo empresarial dinâmico, mutante e a responsabilidade que suportam na geração de oportunidades para o desenvolvimento da sociedade. As empresas participantes realizam ações que procuram reforçar a qualidade em cada um de seus processos e grupos de interesse, e assim continuam alinhando-se com as novas tendências globais em gestão empresarial.

“Atualmente, para alcançar a Responsabilidade Total Empresarial, as empresas devem estabelecer objetivos de triplo impacto (Ambiental – Social – Governança). Nesse sentido, capacitaremos cada líder empresarial de nossa rede a aplicar uma gestão responsável que impacte na sociedade e contribua, ao mesmo tempo, para alcançar o objetivo mundial proposto pela ONU para 2030 através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, declarou o fundador e principal executivo da LAQI, Daniel Maximilian Da Costa.

Com esta cúpula empresarial, o LAQI oferece a inter-relação entre os líderes participantes para que sejam exemplos de sucesso no país e amplifiquem esta visão responsável a toda esfera de influência.

