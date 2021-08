Programação inédita do Otto Home Xperience aborda inovação, disrupção e tendências para o futuro

São Paulo/SP 2/8/2021 – O Fórum de Inovação e Gestão em Saúde abordará Genética, Análise de Dados e Farmacoeconomia nos dois dias do evento

Referências do setor e grandes players do mercado fazem parte do fórum

Evento gratuito e 100% online, o Otto Home Xperience, Fórum de Inovação e Gestão em Saúde, acaba de apresentar sua programação exclusiva. O evento acontece nos dias 4 e 5 de agosto, das 17h às 20h e traz assuntos que têm como eixo central inovação, disrupção e tendências para o futuro.

O fórum é composto por três painéis com foco em Genética, Dados e Farmacoeconomia. Já para o encerramento, acontece um Talk Show com um convidado especial. O primeiro painel aborda o tema Genética e trará apresentações de Gustavo Riedel, Clínica LATAM da Dasa, Dr. Rafael Jácomo, Grupo Sabin, e Dr. José Antonio Diniz de Oliveira, ConectGene. A mediação do painel será da Dra. Lídia Abdala, Grupo Sabin.

O segundo painel abordará o tema a Importância da Análise de Dados em Saúde, e as palestras serão realizadas por Lilian Quintal Hoffman, A Beneficência Portuguesa de São Paulo, Valdir Pereira Ventura, São Cristóvão Saúde, e Jacson Barros, SUS – DATASUS do Ministério da Saúde.

No dia 5, Dia Nacional da Saúde, o keynote será Alberto Leite, da Otto Hx. Em seguida, o painel Farmacoeconomia será composto por Antônio Carlos Endrigo, Nexodata, Fabiana Gatti de Menezes, Chiese Brasil, e Dr. Erickson Blun, Hospital Vera Cruz. Um Talk Show, com convidados especiais, encerra o evento.

A Otto HX é um ecossistema digital colaborativo que integra todas as informações e que proporciona às empresas de saúde avançarem no processo de transformação digital. Esse é o grande diferencial entre as empresas que oferecem apenas sistemas de gestão.

A empresa é uma Spin-off da Benner, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Seu propósito é levar o máximo de tecnologias disponíveis para hospitais, clínicas, centros de diagnóstico e governo, no âmbito municipal, estadual ou federal.

Serviço

O Otto Home Xperience – Fórum de Inovação e Gestão em Saúde acontece nos dias 4 e 5 de agosto, das 17h às 20h, será 100% online e gratuito. Os inscritos que participarem do evento receberão certificado online. Entre os parceiros estão Nexodata, Benner, Health Minds Academy, Newpen, Abradi e FBAH. As inscrições podem ser feitas no site www.ottoxperience.com.br.

Website: http://www.ottoxperience.com.br