Portal divulga conteúdo voltado a profissionais e estudantes das áreas de beleza, saúde e bem-estar

7/7/2021 –

A plataforma chega para criar um único ambiente com informações exclusivas sobre o mercado de estética no Brasil

A história do Congresso Estetika não vem de hoje, são 28 anos trazendo conteúdo nacional e internacional, da mais alta relevância, para o segmento de estética, saúde, beleza e bem-estar. É neste grande encontro que todo trade se reúne para geração de negócios e também para proporcionar ao mercado, constante atualização de produtos e equipamentos. Mas com a chegada da pandemia, muitas empresas e pessoas físicas precisaram se reinventar e, é claro, não foi diferente com o Estetika, que recentemente lançou a sua nova plataforma digital (https://estetikadigital.com.br/) com o propósito de estar conectado com o seu público durante 365 dias no ano.

A gerente do Núcleo Estetika, Keila Kerber, conta como foi o lançamento da nova plataforma e comenta que um dos principais objetivos do Estetika Digital é tornar-se referência em conteúdo de qualidade do mercado da estética no Brasil, com o intuito de contribuir para a formação e especialização no setor, sendo uma fonte confiável de pesquisa e constante aprendizado.

“Nossa expectativa para o lançamento do Estetika Digital estava alta, estávamos ansiosas para apresentar essa novidade a nossa comunidade, que até hoje não tinha um lugar como esse para buscar informações diversas e de qualidade sobre o mercado nacional e internacional. Então, como uma forma de inovação, e para sanar essa dor do nosso público, resolvemos criar essa plataforma, que está tendo uma repercussão muito positiva”, conta Keila, que define as principais metas a serem alcançadas pelo novo portal.

“Um dos nossos propósitos é de que haja uma troca constante de aprendizado. Dentro do portal Estetika Digital apresentamos a Comunidade Estetika, um fórum de discussões exclusivo para o público interagir tirando suas dúvidas e trocando experiências sobre o setor. Uma das nossas metas é tornar-se referência de pesquisa para conteúdo cientifico, sendo assim, contamos com uma forte parceria das universidades do segmento, visando incentivar os alunos e docentes para que enviem os seus artigos científicos para publicação no nosso portal, contribuindo para toda a comunidade envolvida”, completa.

O que tem no portal?

O Estetika Digital apresenta três editorias: estética, lifestyle e empreendedorismo, tudo pensado para levar o melhor aos profissionais e estudantes da área. O portal divulga semanalmente matérias que abordam temas e fontes relevantes do setor, como “Pele x Pandemia”, “Beleza inclusiva na área da estética”, “Empreendedorismo na estética em tempos de pandemia”, entre outros assuntos, além da publicação dos artigos científicos, “Resultados dermatológicos e padronização do procedimento estético de microdermoabrasão e “Kahoot como uma estratégia de avaliação e ensino-aprendizagem para a graduação em saúde”. O Estetika Digital também oferece conteúdos diferenciados com dicas de produtos que acabaram de chegar ao mercado, e uma área exclusiva com agenda de cursos, palestras, seminários e transmissão ao vivo dos eventos do segmento.

Além disso, na nova plataforma, é possível encontrar um espaço Multimídia, onde as pessoas conseguem acessar os eventos digitais promovidos durante a pandemia como o Estetika Academy 2020, o Estetika Pocket e o Estetika Em Casa. E ter acesso também aos canais digitais Estetika Podcast e o Congresso Estetika, no YouTube. “Desde que assumi o evento, minha maior responsabilidade foi capacitar os profissionais de estética para o mercado de trabalho, ‘emponderá-los’ com um conhecimento de excelência para serem devidamente respeitados e remunerados por isso. Porque o conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente”, explica Keila Kerber, relacionando o congresso de 28 anos com o inédito portal.

Inovação

Ainda sem poder realizar o Congresso Estetika de forma presencial, que está previsto para acontecer de 10 a 13 de dezembro de 2021, o Estetika Digital surge como uma novidade para movimentar o setor, sem deixar os sonhos para trás. “Os sonhos quando sonhamos, mas não realizamos são somente sonhos, porém quando os sonhos viram realidade e, quando esta realidade é pautada no planejamento, na seriedade, na determinação, obstinação e envolve uma legião de pessoas que acreditam que sonhar vale a pena, isto vira paixão e isto é o nosso Portal Estetika Digital”, finaliza Maria de Fátima Lima Pereira, curadora do Congresso Estetika.

Website: https://estetikadigital.com.br/