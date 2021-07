Aprendizagem Ativa norteia três dias de atividades durante encontro on-line

São Paulo – SP 15/7/2021 – “O foco do ALLS será debater questões relacionadas à aprendizagem ativa sob diversas perspectivas”, explica Leticia Lyle, diretora da Camino School.

Camino School promove o 1º ALLS com intuito de multiplicar saberes e práticas, contando com palestrantes nacionais e internacionais; gestores da rede pública ainda podem concorrer a bolsas para participação integral no programa de mentoria

Iniciativa realizada pela Camino School, a primeira edição do ALLS – Active Learning Leaderships for Schools acontece de forma 100% on-line, entre os dias 22 e 24 de julho. Seu grande objetivo é assessorar mantenedores, diretores e demais profissionais da liderança de escolas da educação básica na implementação de metodologias inovadoras tanto pedagógicas como operacionais. A programação conta com palestrantes nacionais e internacionais, tradução simultânea, programa de mentoria e acompanhamento das escolas participantes, e, ainda, diretores da rede pública de ensino podem concorrer a bolsas de gratuidade para a participação integral no programa.

“O foco do ALLS será debater questões relacionadas à aprendizagem ativa sob diversas perspectivas, da pedagógica à operacional, passando pela administrativa”, explica Leticia Lyle, diretora da Camino School e cofundadora da Camino Education. A metodologia será apresentada sob o viés da inovação. A participação assegura certificado ao fim do curso e a Camino School ainda fará um acompanhamento por dois meses para escolas que optarem por essa modalidade de inscrição.

Pensamento global e melhoria contínua

O ALLS será conduzido por um time de docentes e palestrantes internacionais, são eles: Charles Fadel (professor da Escola de Educação de Harvard), Ramona Trevino (doutora pela Universidade do Texas), Susan Furhman (ex-presidente do Teachers College), Phil Daro (Common Core State Standards for Mathematics), a escritora Royce Holladay, Leslie Patterson (especialista em educação superior, relações públicas e governamentais, pós-graduada pela Universidade Estadual da Califórnia) e outros.

“Vamos promover um intercâmbio cultural e profissional de boas práticas entre o time da Camino School, parceiros internacionais e os profissionais inscritos. Será enriquecedor em inúmeras frentes”, acrescenta Lyle.

No cronograma, o time da escola também entra em peso: Leticia Lyle (diretora geral), Fernando Shayer (CEO), Ana Paula Martins (instrutora de instrução pedagógica), Letícia Sodré (coordenadora de avaliação), Cuca Rughini (coordenadora de currículo), Caio Garcez (gerente de marketing e expansão) e Vivian Pontes (gerente de comunicação) desempenharão papéis cruciais no calendário de atividades.

Além do certificado, as escolas terão a oportunidade de participar do “Programa de Mentoria de Aprendizagem Ativa”. Assim, serão assistidos na implementação das estratégias traçadas e igualmente na resolução de desafios ao lado de experts das mais variadas áreas.

Formato customizado

O evento se divide em dois eixos – “Trilhas de Aprendizagem Gestão” e “Trilhas de Aprendizagem Pedagógica” – e cada um deles conta com três desafios. Os participantes poderão escolher três das seis opções.

O ALLS tem em sua essência o objetivo de democratizar o que a aprendizagem ativa tem de benéfico em termos pedagógicos, operacionais e administrativos. Logo, a Camino School vai disponibilizar 8 bolsas integrais para diretores de escolas públicas. Para concorrer, os interessados devem preencher um formulário simples até 18 de julho e aguardar um retorno da instituição. O benefício dá acesso a tudo que está incluído no pacote, inclusive à monitoria nos dois meses subsequentes.

Programação

Quinta-feira, 22/7

09h – 09h30: Abertura com Leticia Lyle

09h30 – 10h30: Aula Magna – Aprendizagem por Competências no século XXI – com Charles Fadel e Susan Fuhrman

10h30 – 12h: Encontros de Cohort

12h – 13h: Almoço

13h15 – 14h15: Experience Panel – com Ramona Trevino

14h30 – 15h45: Trilhas Pedagógicas e Administrativas

16h – 16h45: Encontros de Cohort

16h45 – 17h: Exit Ticket e encerramento

Sexta-feira, 23/7

09h – 09h30: Abertura com Leticia Lyle

09h30 – 10h30 Aula Magna – Decodificando a complexidade – com Leslie Patterson, Royce Holladay, Artur Tacla

10h30 – 10h40: Intervalo

10h40 – 12h15: Trilhas Pedagógica e Administrativa

12h15 – 13h15: Almoço

13h – 14h15: Experience Panel – com Phil Daro e Rebekah Macden

14h – 15h45: Trilhas Pedagógica e Administrativa

15h45 – 16h: Intervalo

16h – 16h45: Encontros de Cohort

16h45 – 17h: Exit Ticket e encerramento

Sábado, 24/7

09h00 – 09h30: Abertura com Leticia Lyle

09h30 – 10h30: Aula Magna – Como deixar sua escola pronta para a Aprendizagem Ativa? –

com Leticia Lyle, Kevin Mattingly e Naheeda Karnali

10h30 – 10h40: Apresentação do “Speed Networking”

10h40 – 10h50: Intervalo

10h50 – 11h05: Primeira dupla

11h05 – 11h20: Segunda dupla

11h20 – 11h35: Terceira dupla

11h35 12h15: Encontros de Cohort

12h15 12h30: Exit Ticket e encerramento

Mais informações em: https://alls.caminoschool.com.br.

Website: https://alls.caminoschool.com.br