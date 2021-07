Executivo muda radicalmente a carreira, de Diretor de TI do varejo de bens de consumo para Head de Marketing em uma empresa de aplicativos

São Paulo 6/7/2021 – Assumi a posição de Head de Marketing em uma empresa de aplicativos para audiolivros, após ter trabalhado como Diretor de TI em uma empresa de bens de consumo

As inovações digitais estão aceleradas, e trazem a oportunidade de executivos se desenvolverem em outras áreas em empresas do mundo digital. Especialistas em carreira explicam como isto tem mudado a vida dos consumidores e das empresas. As mudanças impostas pela COVID-19, aceleram o setor digital e mudaram os hábitos das pessoas no mundo inteiro. Executivos de áreas e setores diferentes estão inovando suas carreira com velocidade.

A crise econômica que o coronavírus gerou ainda terá desdobramentos na empregabilidade, segundo dizem os principais especialistas de carreira. No entanto, o cenário de 2020 complicado em alguns casos se tornou terreno fértil para outros, foi o caso do e-commerce e aplicativos, que se tornaram centro das atenções e geraram excelentes oportunidades de emprego, afirma Márcio Miranda, CEO Latam da United HR.

Para Márcia Pillat, CEO North America da United HR, o crescimento de vagas no setor de e-commerce é o resultado das inovações que foram aceleradas em todas as empresas que tiveram que acelerar todos os projetos de inovação digital. De acordo com o relatório da United HR, os indicadores de vagas globais em aplicativos e e-commerce apresentou um crescimento de 70% em 2021 se comparado ao ano anterior, isso se deu, sobretudo, após o início do isolamento social e que continuará crescendo mesmo com o fim do lockdown.

As ações de proteção e combate à COVID-19, como limitação do tráfego de pessoas e o fechamento do varejo durante a quarentena, aumentaram expressivamente as compras online e o uso de aplicativos, e empresas de tecnologia geram oportunidades de desenvolvimento em outras áreas, afirma Marcia.

O levantamento da United HR destaca que os setores com maior destaque e crescimento nas contratações também foram hobby e livrarias, todos interligados às consequências do isolamento social por grandes períodos, que geraram novos hábitos nos consumidores, afirma Alisson Soncine, Managing Director da United HR.

“Uma boa forma de extravasar toda a energia acumulada com as pressões do dia a dia da pandemia e do isolamento social é ter um hobby. Nas atividades físicas como lutas, dança, corrida, ciclismo ou algo mais intelectual (leitura) e artístico, pode-se canalizar toda a energia e o stress”, explica Alisson.

André Santos, Head de Marketing da Tocalivros, empresa de audiolivros, atuou anteriormente em uma empresa de bens de consumo como Diretor de TI. Ele assumiu este desafio através da United HR, empresa de recolocação de executivos, que desenvolveu um projeto e encontrou uma empresa que se alinha aos seus objetivos de inovar na carreira.

“O Projeto de Carreira desenvolvido com a United HR me proporcionou uma avanço na minha carreira, para uma posição que pode projetar a minha carreira no futuro e no longo prazo, aceitei um desafio em outra área e em outro setor, recoloquei-me na posição de Head de Marketing em uma empresa de aplicativos para audiolivros, após ter trabalhado como Diretor de TI em uma empresa de varejo de bens de consumo” afirma André Santos Head de Marketing da Tocalivros.

