KSPG Automotive implanta programa internacional de segurança comportamental na planta de Nova Odessa

14/7/2021 –

Iniciativa visa incentivar os colaboradores da fábrica de Nova Odessa a eliminar possíveis riscos de acidentes na rotina em diferentes situações e nos mais diversos ambientes, além do trabalho.

A KSPG Automotive, investe no programa de Safe Start – Acidente Zero em sua planta no Brasil, situada na cidade de Nova Odessa-SP. Esse programa já é adotado com êxito em mais de 3 mil empresas de vários países e prevê a eliminação de acidentes no trabalho em dois anos de implementação.

Com uma abordagem colaborativa que envolverá a participação de todos os colaboradores, o programa tem como base trabalhar os quatro estados críticos que colocam a pessoa em risco em qualquer situação do cotidiano, tais como: pressa, frustação, cansaço e complacência.

Segundo Diogo Junior, Supervisor Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Patrimônio da empresa e responsável pelo treinamento na planta de Nova Odessa-SP, o programa, que teve início no final de 2019 e foi retomado este ano por conta da pandemia, possui cinco módulos e tem como objetivo mudar a forma das pessoas entenderem o que é zona de risco e como evitar pequenos incidentes, como por exemplo, falar ao telefone subindo escada, fazer atividades no automático ou com distração, entre outras inúmeras situações no dia a dia em casa, no trânsito ou em qualquer lugar.

O trabalho promove a participação de todos com relatos de situações corriqueiras e que, normalmente, passam despercebidas. “A metodologia permite que as pessoas compartilhem suas histórias e identifiquem os riscos que sofreram em determinadas ocasiões. É um processo dinâmico e interativo com muita troca de experiências. Muito humanizado, o treinamento possibilita um novo olhar e mudança de comportamento para que a pessoa tenha condições de analisar riscos para poder evitá-los”, destaca o profissional.

Por meio de histórias reais, Diogo conta que é possível destacar como erros críticos provocam situações perigosas ou acidentes, assim as pessoas aprendem como identificar exposições de riscos e tomar medidas preventivas, pensando antes de agir nessas ocasiões.

O programa apresenta técnicas de redução de erros críticos para garantir a segurança dos profissionais, abrangendo quatro áreas: ergonomia, qualidade, segurança e trabalhos de riscos.

Já passaram pelo treinamento 170 colaboradores, começando pelos 90 gestores e segue até atingir toda a equipe. Após participarem do programa, as pessoas aprendem a intervir com ações imediatas e anualmente são submetidas a um processo de reciclagem.