Goes e Teixeira vencem Rally RN 1500 e assumem a liderança do Campeonato Brasileiro

8/7/2021 – Paulo Goes e Jefferson Teixeira assumem a liderança do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country pela categoria Protótipos

Depois de conquistar o título no Rally Jalapão e Rally RN 1500, Paulo Goes e Jefferson Teixeira cravaram mais um primeiro lugar e lideram o ranking do Campeonato Brasileiro de Rally Cross-Country na categoria Protótipos

A dupla formada pelo piloto Paulo Goes e o navegador Jefferson Teixeira conquistou o título do 23º Rally RN 1500, prova realizada entre os dias 29 de junho e 03 de julho, na Paraíba e no Rio Grande do Norte.

Eles foram os campeões pela categoria Protótipos (carros), sendo essa a segunda vitória consecutiva pelo Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country – a primeira foi no Rally Jalapão, disputado entre 15 e 19 de junho.

O 23º RN 1500

Essa foi a quinta participação de Paulo Goes no RN 1500 e, desta vez, ele acelerou uma Mitsubishi Triton RS. No currículo, o piloto acumula um segundo e terceiro lugar neste certame. “O RN 1500 sempre é uma competição fantástica, mas este ano se superou. Prova para ‘gente grande’, com vários obstáculos de terreno, trechos longos e extremamente desafiadores”, falou Goes.

Ao longo de quatro dias foram percorridos 1.065 quilômetros, sendo 732 quilômetros de trechos cronometrados, ou seja, pé fundo no acelerador em busca do menor tempo do dia. A largada aconteceu em Campina Grande (PB), com chegada no litoral potiguar, São Miguel do Gostoso (RN). As outras cidades anfitriãs foram Parelhas e Assú (RN).

De acordo com o piloto, o RN 1500 foi bastante técnico e demandou muita pilotagem e navegação. A organização do evento – KTC Produções – entregou um rali misto, com pontos ora travados ora rápidos, chão de terra batida com pedras e areia. Também houve mudanças de direção, com entradas bem escondidas, o que fez valer a atenção dos navegadores.

“Sobrepusemos inúmeros setores de trial, com pedras de diversos tamanhos. O conjunto mecânico foi bem exigido e, claro, precisamos ter cautela em alguns pontos para evitar quebras. Para tanto é preciso saber fazer uma leitura rápida do terreno e identificar onde é possível acelerar mais forte e arriscar. Alguns lugares pediram cuidado e controle do ímpeto para moderar no velocímetro”, analisou Goes.

Evolução

Marcando presença desde 2017 nas etapas do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country, Paulo Goes constatou uma significativa evolução da dupla, que está cada vez mais competitiva e confiante.

A preparação da Mitsubishi Triton RS é outro diferencial, uma vez que devido ao recesso das competições por conta pandemia de Covid-19, houve mais tempo de trabalhar e desenvolver a robustez e a performance da picape. “O carro está excelente – forte, estável e rápido”, avaliou.

Foco no Sertões

Após as duas vitórias consecutivas – Rally Jalapão e RN 1500 -, o próximo compromisso dos catarinenses é o 29º Sertões, de 13 a 22 de agosto, com dez dias de duração. A largada será em Tibau do Sul – na praia da Pipa (RN), e chegada em Tamandaré (PE).

As cidades anfitriãs são: Patos (PB), Araripina (PE), São Raimundo Nonato (PI), Xique-Xique (BA), Petrolina (PE), Delmiro Gouveia (AL) e Arapiraca (AL).

“Este será nosso quinto ano no maior rali das Américas, sendo que já fomos campeões pela categoria T2. Mas, como buscamos novos desafios e a superação, agora, mudamos para uma categoria superior (mais veloz e competitiva). Disputaremos o pódio da Protótipo, tendo como concorrentes duplas mais experientes que nós, e isso nos motiva, pois queremos aprender sempre mais”, encerrou Goes.