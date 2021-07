Unimed Ourinhos realiza assembleia virtual com Microsoft 365

5/7/2021 –

A Unimed Ourinhos, participante do sistema Unimed, adotou a solução Microsoft 365. A migração para a plataforma em nuvem foi realizada em janela reduzida, de 48h.

Para se ter uma ideia do tempo, a cooperativa médica utilizava outra solução de mensageria em uma sexta-feira e, já na segunda-feira subsequente, estava com a solução de colaboração da Microsoft implementada. A consultoria foi feita pela 2Cloud, empresa especializada neste tipo de projeto.

“Nossa grande demanda era reunir virtualmente todo o time Unimed, que a pandemia distanciou”, afirma Ricardo Nascimento, Coordenador de TI da Unimed. “O teste de fogo já foi na primeira semana em que utilizamos a solução de videoconferência Microsoft Teams para nossa Assembleia Geral Ordinária, reunindo diretoria e dezenas de médicos . O resultado foi um sucesso, e, ainda, a solução permitiu a gravação para registro e comprovação de participação dos cooperados”, complementa.

Para ele, o sucesso do projeto foi confirmado pelo uso do Microsoft Forms para a pesquisa de satisfação e controle de participantes da assembleia.

A migração dos e-mails, que era a grande preocupação no projeto da plataforma Microsoft 365, foi feita com um plugin de imap, que permitiu copiar as mensagens das caixas postais existentes. Isto permitiu que não ocorresse a perda de e-mails durante a janela de migração.

Os usuários viram suas caixas postais quadruplicarem de tamanho, com mínimo de 50GB, podendo chegar até 100GB, com solução de arquivamento de mensagens. “Antigamente, era preciso usar soluções .pst locais e/ou deletar dados, e nenhuma alternativa era interessante, comenta Diego Madeira, gerente de Sucesso do Cliente na 2Cloud.

A integração com a solução atual de autenticação de usuários permite um fácil controle e gestão das informações, possibilitando a criação de regras de negócios que facilitem auditórias, conformidade e adequação a LGDP.

“O próximo passo é aumentarmos os níveis de segurança, criando políticas mais sofisticadas como backup de caixas postais e até conversas dos grupos e, posteriormente, utilização do Microsoft Sharepoint como solução de compartilhamento e controle de arquivos”, finaliza Ricardo.

A Unimed Ourinhos fica sediada a cerca de 400km da capital paulista e possui mais de 30 mil vidas ativas. Já a 2Cloud Tecnologia é uma integradora de tecnologias com foco em serviços de computação em nuvem, tendo 10 anos de atuação em todo território nacional.