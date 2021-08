Transcatarina: Passeio Expedition cresce 250% em 2021

29/7/2021 – A categoria Expedition é a promessa de 2021. Criada em 2020, tal foi o sucesso que para o 13º Transcatarina não restam mais vagas disponíveis

Criada em 2020, a Passeio Expedition conta com 25 veículos inscritos e já não tem mais vagas para 2021. Serão cerca de 450 quilômetros de passeio, transpondo alguns tipos de obstáculos off-road para testar as aptidões do 4×4

Santa Catarina se prepara para receber mais uma edição do Transcatarina – um dos maiores eventos off-road do país, que será realizado de 26 a 30 de outubro, com largada de Fraiburgo, no Vale dos Imigrantes (SC). As cidades anfitriãs serão Lages e Caçador, com chegada no litoral sul do estado, no município de Tubarão (SC).

A menos de 100 dias do evento, quase todas as categorias estão lotadas, totalizando, até o momento, 240 veículos confirmados. As inscrições seguem abertas pelo site www.transcatarina.com.br e o participante pode escolher uma entre as oito categorias existentes: competição (Máster, Graduados, Turismo, Turismo Iniciante e Turismo Light) e passeio (Passeio Expedition, Passeio Radical 01 e 02, Camping e Adventure 01, 02 e 03).

“Recomendamos que, caso não haja vaga na categoria escolhida, a pessoa procure a organização para entrar na fila de espera ou ser encaminhada para um grupo que ainda tenha lugar”, orientou o diretor geral do evento, Edson João da Costa. “Estamos muito felizes com os resultados que conquistamos até aqui. Ver o grid cheio é o retorno de um trabalho sério, profissional e feito com muito esmero. Temos certeza de que o 13º Transcatarina será extraordinário”.

O segundo ano da categoria Expedition

A categoria Expedition é a promessa de 2021. Criada em 2020, tal foi o sucesso que para o 13º Transcatarina não restam mais vagas disponíveis. São 25 veículos inscritos para essa edição, representando um crescimento de 250% (em 2020 foram sete carros). É destinada às pessoas que querem apreciar com tranquilidade uma aventura off-road, transpondo alguns tipos de obstáculos para testar as aptidões do 4×4. Os veículos não precisam ser preparados.

Os diretores técnicos da Expedition, Evaldo Schulze e Telmo Bastos, levantaram um percurso exclusivo de aproximadamente 450 quilômetros, passando por Fraiburgo, Curitibanos, Lages, Urubici e Tubarão. Serão quatro dias de muita interatividade, lindas paisagens e paradas para fazer “aquela foto maravilhosa”.

“Na estreia da Expedition, por ser um produto novo da casa, não tivemos muita adesão. Porém, depois da excelente repercussão, este ano contaremos com a presença de todas as pessoas que estiveram conosco em 2020, e estamos recebendo mais 18 novos participantes”, declarou Schulze.

Segundo Bastos os off-roaders se surpreenderão com a riqueza natural das regiões. “Conciliamos a prática de uma boa aventura off-road com paisagens incríveis. Teremos a oportunidade de parar em diversos pontos para contemplar a natureza, e vamos nos divertir com os obstáculos que teremos de transpor pelo caminho”, contou.

O trajeto passará por trilhas em meio a matas nativas (estradas secundárias) e cortará áreas de reflorestamento de pinus e plantação de fumo. Estão no caminho a Corredeira Rio dos Patos, Campos de Lages, Garganta do Diabo (Rio Caveiras) e Cânion do Funil.

Os inscritos na Expedition são de: Bom Jesus dos Perdões, Jundiaí, São Paulo e Sorocaba (SP); Blumenau, Caçador, Itapema e São José (SC), Capanema, Curitiba, Pato Branco, Pinhas e Quatro Barras (PR); Cachoeirinha e Nova Prata (RS); e Itaboraí (RJ).

Website: http://www.transcatarina.com.br