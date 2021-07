Varejista de materiais de construção inaugura loja em Campinas

São Paulo, SP 16/7/2021 –

Sodimac Dicico traz novidades em produtos, como jardinagem, e oferece mão de obra para serviços de instalação e pintura

No dia 15 de julho (quinta-feira), aconteceu a inauguração da loja Sodimac Dicico na cidade de Campinas. O local, que anteriormente era Dicico, passou por uma grande reforma com o objetivo de proporcionar aos clientes uma loja moderna e completa para que encontrem, com rapidez e facilidade, produtos e serviços para a reforma e manutenção de suas residências.

Com 3.300 m² de área de vendas e localizada na Rodovia Dom Pedro I, Km 133, a loja preserva as características da Dicico, como atendimento personalizado, e agrega os diferenciais da Sodimac, varejista do setor de materiais para construção, reforma e decoração, que está presente em sete países da América Latina com mais de 250 lojas no total. Há novas categorias de produtos, como jardinagem, marcas exclusivas e comercialização de serviços (mão de obra) para instalação e pintura.

Além disso, a loja de Campinas passou a contar com o Pickup Zone, que é um grande espaço onde materiais básicos (como tijolos, cimento, telhas, entre outros) ficam estocados e à disposição para os clientes que precisam levar o produto na hora.

“Estamos prosseguindo a expansão do modelo de lojas Sodimac Dicico, pois queremos proporcionar uma experiência de compra superior aos clientes, que cada vez mais buscam praticidade e conveniência em suas compras”, explica Eduardo de Vries, Diretor Presidente da Sodimac Brasil.

“A reformulação da loja já estava planejada antes desse momento que vivemos e decidimos manter o investimento por acreditarmos no potencial da região de Campinas, que concentra o segundo maior PIB paulista”, completa o executivo. Durante a obra, assim como ocorre no dia a dia de funcionamento da empresa, foram seguidas todas as orientações dos órgãos sanitários e governamentais para preservar a saúde de colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros. No Brasil, a Sodimac conta com 52 lojas concentradas no Estado de São Paulo.

Novidades em produtos e Serviços

Entre as novidades, a Sodimac Dicico de Campinas conta com um Centro de Cores, onde a marca exclusiva de tintas Kolor é preparada na hora e na cor da preferência do cliente, com mais de 100.000 cores vendidas no mesmo preço que a tinta branca.

Em relação ao portfólio, a nova área Jardinagem traz plantas, flores e utensílios para o jardim. Também são comercializadas as melhores marcas e tendências em pisos e revestimentos, acessórios para cozinhas e banheiros, materiais básicos, elétricos e hidráulicos, portas e janelas, equipamentos de proteção individual, itens de iluminação, climatização e organização da casa.

Além da ampla variedade de produtos disponíveis, no e-commerce (www.sodimac.com.br) e no App Sodimac, os clientes encontram um portfólio com cerca de 35.000 itens, que engloba desde materiais de construção e acabamentos até decoração, móveis, plantas e utensílios para o jardim. Os clientes podem realizar a compra pela internet e escolher se recebem em casa ou retiram posteriormente na loja.

Para atender quem tem uma vida agitada e solucionar suas preocupações com a mão de obra, os serviços oferecidos são pagos diretamente na loja e têm garantia de um ano. Há serviços de mão de obra para instalação de pisos, revestimentos, portas, janelas, ar-condicionado, louças sanitárias, metais, luminárias, ventiladores, chuveiros e churrasqueiras, além de mão de obra para pinturas em geral. Também são oferecidos cortes de tubos, correntes, fios, lonas, telas de mosquiteiro e passadeiras (tapetes).

Para completar, é possível alugar máquinas e ferramentas por um dia, uma semana ou um mês. Há desde parafusadeiras até andaimes.

Menor Preço e Cartão de Crédito

Todas as lojas da Sodimac praticam a política de “Menor Preço Garantido”. Se o cliente encontrar o mesmo produto vendido a um valor menor na concorrência, a empresa cobre a oferta e ainda oferece 10% de desconto.

Os clientes têm à disposição o Cartão de Crédito Sodimac, que é resultado de uma parceria com a Bradescard e pode ser emitido com as bandeiras Visa ou Elo. Oferece benefícios exclusivos para cuidados com a casa, 24 horas por dia, sete dias por semana, e inclui assistência para animais de estimação. Em relação às facilidades de pagamento, o cliente que adquire o cartão tem 10% de desconto já na primeira compra realizada nas lojas da rede e passa a contar com parcelamento em até 12 vezes sem juros. Além disso, tem conveniências especiais, como diárias grátis ao alugar máquinas e ferramentas.

Endereço da loja:

Sodimac Dicico Campinas: Rod. Dom Pedro I, Km 133, s/n – Parque Imperador, Campinas – São Paulo. Funciona de segunda a sábado, das 9h às 21h, e aos domingos e feriados, das 9h às 18h.

Website: http://www.sodimac.com.br