Bicicleta usada no início da Rodonaves será replicada e distribuída nas 148 unidades da empresa

Ribeirão Preto, SP 26/7/2021 –

Veículo original nomeado de “Charmosinha” fica na matriz em Ribeirão Preto-SP. Ação tem como objetivo eternizar a trajetória da empresa e inspirar colaboradores

Um pequeno box na rodoviária de Ribeirão Preto, cidade do interior do estado de São Paulo, e uma bicicleta de carga. Foi assim que João Naves iniciou a história daquela que viria a ser uma das maiores transportadoras do país, a RTE Rodonaves.

Quando jovem, João Naves vendia passagens para uma empresa de ônibus na Rodoviária de Ribeirão Preto, e com isso enxergou a demanda do transporte de encomendas por meio dos ônibus e fez disso uma oportunidade. “Um dia, eu estava na rodoviária de Ribeirão Preto observando o tráfego de mercadorias e percebi que ali havia uma oportunidade de negócio: vi que eu poderia iniciar um serviço de entregas”, conta o presidente e fundador do Grupo Rodonaves.

As primeiras operações da RTE Rodonaves eram feitas com uma bicicleta, batizada de “Charmosinha” pelo então aspirante a transportador. O projeto de João Naves era tão promissor que, já no ano seguinte, teve condições de adquirir uma Kombi modelo 1971, ampliando o atendimento em regiões próximas. A bicicleta, no entanto, não foi aposentada e passou a ser usada por Edson Constante, o primeiro colaborador da empresa.

Para eternizar o início dessa história e dessa trajetória, o grupo vai fabricar réplicas da “Charmosinha” e distribuir nas 148 unidades da RTE Rodonaves. As bicicletas serão fabricadas pela OutBike em um período de 8 meses. “Tenho muito orgulho em afirmar que a minha história com a RTE Rodonaves começou há mais de 40 anos nos pedais de uma bicicleta, a Charmosinha, que me acompanha até hoje bem de perto, aqui na Matriz, em Ribeirão Preto. Para sempre lembrar de onde viemos e onde tudo começou, faço questão que todas as unidades próprias e parceiras tenham uma réplica, como um troféu”, explica o empresário.

O grupo investe em ações que motivam e reforçam a importância dos colaboradores. “É muito gratificante olhar para trás e lembrar de todas as pessoas que passaram pelo nosso caminho, e que nos ajudaram a vencer as dificuldades e desafios durante todos esses anos”, conclui João Naves.

Trilha de carreira

A cada quinquênio os colaboradores da empresa recebem um Pin em formato de bicicleta como reconhecimento por toda dedicação e trabalho e agradecimento por fazerem parte da história da Família Rodonaves.

A bicicleta, que faz parte da história da empresa, ganhou mais uma função ao se tornar símbolo de perseverança e dedicação, inspirando os colaboradores a se desenvolverem profissionalmente para trilharem sua trajetória, mas sempre se lembrarem do início de suas carreiras.

O pin é utilizado no cordão de crachá, tornando visível para todos os outros colaboradores reconhecerem a trilha de carreira dos colegas.

Website: http://www.rte.com.br