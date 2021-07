Com demanda de produtos nutricionais em alta, Prodiet lança fórmula exclusiva para controle da glicemia

Brasil 22/7/2021 – A embalagem do suplemento, que já era colorida e atrativa tornando a nutrição um momento mais leve e alegre, ganhou um toque ainda mais especial

DiamaxIG chega ao mercado para facilitar a rotina de quem precisa controlar a taxa de açúcar no sangue. Em versões de 200ml e 1 litro, o produto pode ser consumido como suplemento oral ou nutrição completa.

Em abril deste ano, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou um pacto global para fortalecer ações relacionadas ao controle e prevenção do diabetes em todo o mundo. Segundo a instituição, mais de 460 milhões de pessoas convivem com a doença – 13 milhões delas são brasileiras. Diante desses números, o diabetes já é considerado uma epidemia pelos órgãos de saúde nacionais e internacionais; não somente pelo grande número de portadores, mas pela falta de informação. A Federação Internacional de Diabetes (IDF) estima que 46% dos brasileiros sequer sabem que têm a doença.

É nesse contexto desafiador para a área de saúde que a Prodiet Medical Nutrition lança o DiamaxIG, fórmula nutricional desenvolvida especialmente para o controle glicêmico. O produto é uma reformulação do Diamax, que faz parte do portfólio da marca há 14 anos. “O Diamax sempre foi uma fórmula de excelência, que carrega a nossa preocupação em criar produtos para a vida e atender demandas nutricionais especiais”, explica Ana Paula Celes, diretora técnica da Prodiet.

Composto por carboidratos de lenta absorção1-3, MUFA e fibras alimentares, o DiamaxIG é versátil, indicado para auxiliar o controle glicêmico em pacientes diabéticos ou com hiperglicemia.

Demanda cresceu na pandemia

“As gôndolas de produtos nutricionais se tornaram especialmente maiores dentro do varejo farmacêutico durante a pandemia”, destaca Ana Paula Celes. Uma pesquisa da Associação Brasileira Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD) registrou aumento de 48% no consumo de produtos nutricionais durante a quarentena. A preocupação com a saúde e a melhora do sistema imunológico passaram a fazer parte do cardápio de bem-estar dos brasileiros. O controle da glicemia, no entanto, não é uma necessidade nova ou consequência da covid-19. O acompanhamento é fundamental em diabéticos e portadores de hiperglicemia. A fórmula do DiamaxIG foi desenvolvida observando as necessidades nutricionais desses indivíduos.

O lançamento da Prodiet Medical Nutrition passou por um ensaio clínico4 em parceria com a Food Research Center (FORC) /USP. “O ensaio comprovou o baixo índice glicêmico do DiamaxIG, demonstrando a qualificação do produto como aliado em estratégias de controle glicêmico”, ressalta a diretora técnica da empresa.

Nutrição prática

O DiamaxIG chega ao mercado em versões de 200 ml e 1 litro. Pode ser consumido como substituto do café da manhã, almoço ou jantar, nos intervalos entre as principais refeições e antes de dormir. Ao ofertar uma fórmula segura e de fácil consumo, a Prodiet Medical Nutrition reforça seu compromisso com o bem-estar das pessoas com necessidades nutricionais específicas. “Temos uma grande preocupação em entregar sempre o melhor. Investimos constantemente em tecnologia, em inovação e em um relacionamento acadêmico sólido, com pesquisas clínicas contínuas e crescentes”, diz Ana Paula Celes.

Sobre a Prodiet Medical Nutrition

Desde 2007, a Prodiet Medical Nutrition pesquisa, desenvolve e comercializa fórmulas para promover saúde e bem-estar àqueles com necessidades nutricionais. Com unidade fabril própria para produção de alimentos em pó, localizada em Curitiba/PR, a empresa é certificada pela FSSC22000, considerada a medalha de ouro em segurança alimentar. Foi a primeira empresa latino-americana a direcionar investimentos contínuos em pesquisas clínicas no Brasil e a única a comercializar produtos de nutrição enteral na Europa, Ásia e Oriente Médio.

