Bayer e Sistema Faeg/Senar iniciam programa de capacitação para desenvolver jovens líderes do agro

2/8/2021 –

Segunda edição do projeto deve impactar cerca de 1.400 jovens nos próximos meses

O avanço de transformações provocadas pela agricultura 4.0 tem aumentado o interesse de pessoas mais jovens pelo agronegócio, mas desenvolver novas lideranças segue como um dos grandes desafios do setor. Para contribuir com a formação de novos líderes, a Bayer e o Sistema Faeg/Senar uniram forças para criar a segunda edição do programa de capacitação Lidera Bayer Faeg Jovem.

O programa tem como objetivos contribuir com a discussão sobre a importância da presença do jovem para o futuro da produção agrícola, disseminar o conhecimento de técnicas, novas tecnologias e práticas sustentáveis, estimular a reflexão sobre sucessão familiar no campo e capacitar jovens que caminham para assumir postos de atuação no agronegócio.

Em sua segunda edição, a parceria deve impactar 1.400 jovens no decorrer dos próximos meses. O projeto está dividido em duas frentes principais: a primeira, voltada para todos os integrantes do grupo Faeg Jovem, especialistas vão ministrar workshops com temáticas atreladas às demandas do atual cenário mundial do agronegócio: Sustentabilidade, com discussões sobre técnicas agrícolas que sequestram carbono e cuidam do solo, da água, da biodiversidade; Soft Skills e Liderança, com palestras para incentivar a criatividade e inovação, o que favorece a formação de líderes e o desenvolvimento de metodologias ágeis para o agro; e Continuidade dos Negócios, workshop voltado a ajudar no processo de sucessão familiar, sobretudo na gestão econômica e financeira das propriedades rurais.

Além disso, a Faeg/Senar irá selecionar mais de 100 jovens que estão sendo preparados como futuros líderes do agro para participar da Academia de Líderes do Agro, um programa voltado especificamente para a capacitação de futuros tomadores de decisão no agro goiano e brasileiro. Esse programa específico será composto por workshops, palestras e treinamentos, além de mentoria e desenvolvimento de um projeto com o uso de metodologias ágeis.

“Entendemos que preparar o agro para o futuro é tão urgente quanto os demais desafios do setor, e alcançar isso só será possível com o surgimento de novas lideranças no campo. Daremos continuidade à nossa parceria de sucesso com o Sistema Faeg/Senar não só para incentivar a permanência do jovem no agro, mas também para apoiá-los com ferramentas e conhecimentos que os ajudem a encarar as transformações que o setor atravessa”, afirma Elke Mittelsdorf, diretora do negócio de soja da Bayer para o Brasil e uma das líderes do programa na companhia.

“O Sistema Faeg/Senar é referência para o desenvolvimento de programas que formam protagonistas do agro. Com a parceria, contribuir para que os jovens estejam mais preparados dentro e fora da porteira, seja para assumir o trabalho na propriedade da família, seja para conduzir seus próprios projetos no agronegócio, seja para ocupar espaços importantes em entidades, sindicatos e federações”, afirma Dirceu Borges, superintendente do Senar Goiás.

A segunda edição do Lidera Bayer Faeg Jovem se iniciou com uma live de lançamento no último dia 29 de julho. Na sequência, os jovens terão uma série de workshops com temas diversos, como o de Sustentabilidade e Mercado de Carbono, em 3 de agosto. A turma que participará da Academia de Líderes do Agro terá sua primeira sessão no próximo dia 17.

O Lidera Bayer Faeg Jovem nasceu em 2020 a partir de discussões sobre diversidade geracional no campo e os desafios de estimular a presença mais ativa dos jovens no agronegócio brasileiro.

