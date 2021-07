Empreendedores superam dificuldades na pandemia e se estabelecem no mercado

São Paulo – SP 20/7/2021 – Acredito que é importante ter confiança no seu produto e na sua equipe. É um período difícil, mas considero essencial manter o trabalho duro

André Oliveira, diretor da Ark Line Cosméticos, comenta os desafios enfrentados na criação, em plena crise sanitária, do primeiro quiosque da empresa, no Shopping Taboão, na região metropolitana de São Paulo

A eclosão da pandemia de Covid-19 trouxe uma série de desafios aos mais diferentes setores da economia no Brasil e no mundo. Em um cenário imprevisível e inédito, mesmo aqueles que exercem o mais criterioso planejamento foram afetados: de acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) publicados em agosto de 2020, 4 entre 10 empresas do país tiveram prejuízos em julho do mesmo ano.

Neste contexto, de acordo com o Tesouro Nacional Transparente, ferramenta do Governo Federal que monitora os gastos da União com o enfrentamento à pandemia de Covid-19, foram gastos, até o momento, R$ 581,2 bilhões em ações que vão de aquisições de vacinas e insumos ao investimento em auxílio emergencial à população.

E se empreender no país sempre foi um desafio, no momento atual, as dificuldades tendem a ser ainda maiores. Mas há sempre quem consiga enxergar boas oportunidades em cenários de crise: em 2020, o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa) estimou que um quarto da população adulta brasileira estaria envolvida em seu próprio negócio.

Mercado de beleza

Mesmo com as dificuldades surgidas com a crise sanitária no país, o setor de Moda e Beleza se manteve em crescimento. É o que aponta um levantamento realizado pelo GetNinjas, empresa que gerencia a maior plataforma online para clientes a prestadores de serviços em todo Brasil – a alta em 2020 foi de 54% quando comparada com o mesmo período do ano anterior. O estudo ainda indica que os profissionais mais procurados pela população foram cabeleireiros, manicures e pedicures.

André Oliveira, diretor da Ark Line Cosméticos, empresa fundada em 2013, é um exemplo de profissional que tem encarado o desafio de empreender neste momento e apresentar soluções para um público cada vez mais exigente.

“Começando com um salão na periferia de São Paulo, no Studio Ark, fui publicando meu trabalho nas redes sociais, apresentando os resultados e produtos oferecidos até que o negócio se popularizou na região”, diz o empreendedor. “Iniciei com atendimento sozinho e hoje conto com mais de 30 profissionais, em duas unidades do salão”, conclui.

Ainda que o mercado já fosse favorável, os produtos utilizados pelo profissional também chamavam a atenção: o empreendedor fundou sua marca, Ark Line Cosméticos, por conta da procura e iniciou vendendo apenas três itens – hoje já são mais de 30 produtos capilares no portfólio.

Oliveira conta que, anteriormente, a empresa vendia apenas através do serviço de e-commerce, mas que atualmente já conta com um quiosque no Shopping Taboão, fundado em novembro de 2020, que funciona de acordo com todos os protocolos de higiene e segurança estabelecidos

Mesmo com o Brasil ocupando o quarto lugar em maior mercado de beleza e cuidados pessoais, de acordo com o provedor de pesquisa de mercado Euromonitor International, ainda há diversas dificuldades para empreendedores deste ramo. “O trabalho é constante, mas considero importante cuidar de todos os detalhes, começando pelo oferecimento de um site de fácil navegação, apresentando de forma clara os produtos, seus valores e benefícios”, diz Oliveira.

“Acredito que é importante ter confiança no seu produto e na sua equipe. Temos orgulho de receber elogios de nossos clientes por todo o Brasil. É um período difícil, mas considero essencial manter o trabalho duro. O nosso quiosque deve tornar nossos produtos ainda mais acessíveis ao público”, conclui o microempresário, que projeta, para um futuro próximo, a ampliação da empresa com a criação de mais quiosques.

Mais informações sobre a Ark Line podem ser encontradas no seu site, no Facebook e em seu canal no YouTube.

Website: http://www.Arkline.com.br