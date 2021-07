O que é SEO (otimização de mecanismos de pesquisa) e para que serve?

Santo André – SP 20/7/2021 – SEO é a prática de obter tráfego direcionado para um site a partir das classificações orgânicas de um mecanismo de pesquisa.

A otimização de mecanismos de pesquisa (SEO) é a prática de obter tráfego direcionado para um site a partir das classificações orgânicas de um mecanismo de pesquisa.

As tarefas comuns associadas ao SEO incluem:

Criação de conteúdo de alta qualidade;

Otimização de conteúdo em torno de palavras-chave específicas;

Construção de backlinks.

Como funcionam os motores de busca?

Em uma pesquisa no Google (ou em qualquer outro mecanismo de pesquisa), um algoritmo funciona em tempo real para trazer a informação que aquele mecanismo de pesquisa considera como sendo o “melhor” resultado.

Especificamente, o Google examina seu índice de “centenas de bilhões” de páginas para encontrar um conjunto de resultados que melhor responderá à pesquisa.

Como o Google determina o “melhor” resultado?

Mesmo que o Google não torne público o funcionamento interno de seu algoritmo, com base em patentes registradas e em declarações do Google, é de conhecimento geral que sites e páginas da web são classificados com base em:

Relevância

Se uma pessoa pesquisar por “receitas de biscoitos de chocolate”, não vai querer ver páginas da web sobre pneus de caminhão.

É por isso que o Google procura, em primeiro lugar, as páginas que estão intimamente relacionadas à palavra-chave pesquisada.

No entanto, o Google não se limita a classificar “as páginas mais relevantes no topo”. Isso ocorre porque existem milhares (ou até milhões) de páginas relevantes para cada termo de pesquisa.

Portanto, para colocar os resultados em uma ordem com o melhor no topo, eles contam com outros elementos de seu algoritmo:

Autoridade

Autoridade é exatamente o que parece: é a maneira do Google determinar se o conteúdo é preciso e confiável.

A questão é: como o Google sabe isso?

Em geral, quanto mais links uma página tiver, mais alta será sua classificação. A capacidade do Google de medir autoridade por meio de links é o que o separa dos demais mecanismos de pesquisa, como o Yahoo e os outros anteriores a ele.

Utilidade

O conteúdo pode ser relevante e confiável. Mas se não for útil, o Google não vai querer posicionar esse conteúdo no topo dos resultados da pesquisa.

Na verdade, o Google disse publicamente que há uma distinção entre “conteúdo de qualidade superior” e conteúdo “útil”.

A forma de medir a utilidade, geralmente, é com base em “Sinais de experiência do usuário”.

Em outras palavras: como os usuários interagem com os resultados da pesquisa. Se o Google perceber que as pessoas realmente gostam de um determinado resultado de pesquisa, ele obterá um aumento significativo na classificação.

Resultados orgânicos vs pagos

As páginas de resultados do mecanismo de pesquisa são separadas em duas seções distintas: resultados orgânicos e pagos. Por meio da otimização SEO, é possível obter boas classificações nos resultados de pesquisa orgânica.

Resultados de pesquisa orgânica

Os resultados da pesquisa orgânica são naturais e classificados com base no mérito. Em outras palavras, não há como pagar ao Google ou aos outros mecanismos de pesquisa para obter uma classificação mais elevada nos resultados de pesquisa orgânica.

Os mecanismos de pesquisa classificam os resultados da pesquisa orgânica com base em centenas de fatores de classificação diferentes. Mas, em geral, os resultados orgânicos são considerados pelo Google como os sites ou as páginas da web mais relevantes ​​e confiáveis ​​sobre o assunto.

Resultados pagos

Os resultados da pesquisa paga são anúncios que aparecem acima ou abaixo dos resultados orgânicos.

Os anúncios pagos são totalmente independentes das listagens orgânicas. Os anunciantes na seção de resultados pagos são “classificados” de acordo com o quanto estão dispostos a pagar por um único visitante a partir de um determinado conjunto de resultados de pesquisa (conhecidos como “Publicidade paga por clique”).

