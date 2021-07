Gabriel Choca prepara lançamento musical e fará shows em São Paulo

São Paulo 8/7/2021 – “É que eu te amo demais, e não consigo esquecer, basta você me notar e quem sabe me amar”, conta um trecho que retrata o sofrimento de alguém que ama

Música ‘Te amo demais’ fala sobre rejeição no relacionamento de um casal

Um dos nomes da nova geração da Música Popular Brasileira, Gabriel Choca prevê lançar no final deste mês a sua nova canção “Te Amo Demais”, uma composição autoral com videoclipe que estará disponível nas plataformas de áudio e vídeo do artista.

“Te Amo Demais” fala sobre rejeição no amor, um fato comum para os jovens, mas que atinge pessoas em todas as etapas da vida. “É que eu te amo demais, e não consigo esquecer, basta você me notar e quem sabe me amar”, conta um trecho que retrata o sofrimento de alguém que ama, enquanto a outra pessoa não corresponde ao mesmo sentimento.

“Foi uma das minhas melhores composições, uma das que eu mais gostei de fazer e preparar para cantar! Coloco grandes expectativas nessa música. Espero lançar o quanto antes”, comentou Gabriel Choca.

Após um período morando e trabalhando no Canadá, Gabriel se dedicou à produção de conteúdo em suas redes sociais desde o começo da pandemia e, com o retorno gradual do setor cultural, ele começa a divulgar novas músicas para o público.

Antes do lançamento de “Te Amo Demais”, Gabriel se apresentará em uma das unidades do Quintal do Espeto, restaurante conhecido pela variedade de espetinhos. Nos dias 10 e 24 de julho, ele leva o melhor da MPB e um pouco das suas músicas autorais para os visitantes do Quintal.

SERVIÇO

GABRIEL CHOCA NO QUINTAL DO ESPETO EM PERDIZES

Datas: 10 e 24 de julho (sábados).

Horário: 17h às 20h.

Local: Rua Cotoxó, 582 – Perdizes, SP.

Para reservas: (11) 5095-6565