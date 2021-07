Artrite e artrose: pesquisa indica o enxofre orgânico para alívio de dor

São Paulo, SP 9/7/2021 –

O enxofre orgânico é uma substância pouco conhecida pelo público, mas que vem sendo cada vez mais pesquisada por conta de suas propriedades anti-inflamatórias no corpo humano.

O nome é difícil de escrever e de pronunciar. Mas o metil-sulfonil-metano, mais conhecido como enxofre orgânico ou MSM, tem sido um agente bem avaliado pelo meio científico quando o assunto é combate à artrite, osteoartrite (artrose) e outras inflamações causadoras de dores crônicas.

A artrite, em especial, é uma inflamação séria das articulações. Essa doença autoimune afeta principalmente dedos, joelhos e tornozelos, e, nos casos graves, pode causar infarto, AVC (Acidente Vascular Cerebral) e afetar a saúde dos olhos, pulmões e nervos.

Em geral, ela causa sintomas como inchaço, rigidez das articulações, dor nas juntas e limitação dos movimentos. Mas também pode causar redução de apetite, perda de peso, fadiga, febre, nódulos na pele, entre outros. E vem afetando pessoas cada vez mais jovens nos últimos anos.

Segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), 10% da população com 30 a 50 anos está sofrendo de artrite ou artrose. Além disso, segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% da população mundial com mais de 65 anos sofre de artrose. No Brasil, aproximadamente 15 milhões de pessoas sofrem com a doença, de acordo com números do Ministério da Saúde.

O que é o metil-sulfonil-metano (MSM)

O MSM é uma substância que ocorre naturalmente em plantas verdes, frutas e vegetais. E o organismo humano tem a capacidade de absorvê-lo de forma natural, ao consumir as fontes do enxofre orgânico.

O problema é que o uso de fertilizantes químicos na agricultura vem tornando o solo cada vez mais pobre em enxofre orgânico. Por isso esse nutriente vem se tornando cada vez mais escasso na alimentação dos dias atuais.

Daí a importância da suplementação, sob orientação médica, principalmente para populações mais vulneráveis a problemas nas articulações e outras doenças inflamatórias.

Para que serve o MSM

Já há alguns anos, o metilsulfonilmetano vem sendo pesquisado por sua capacidade de ajudar a manter os níveis de artrite e artrose controlados. O MSM costuma ser usado sozinho em tratamentos ou combinado com outras substâncias consideradas anti-artrite, como glucosamina, sulfato de condroitina, colágeno tipo II e cúrcuma.

O mais importante desses estudos foi uma meta-análise publicada na revista científica Nutrients em 2017, por pesquisadores do Center for Nutraceutical and Dietary Supplement Research, da Universidade de Memphis nos EUA. É um amplo estudo intitulado “Metilsulfonilmetano: Aplicações e segurança de um novo suplemento dietético”, que reúne dados de várias outras pesquisas já publicadas sobre o assunto, analisando o efeito do enxofre orgânico em diversos tipos de inflamação.

Testes comprovam eficácia do MSM contra a artrite

Os ensaios clínicos reunidos pelos estudiosos da Universidade de Memphis, entre eles alguns in vitro feitos com camundongos e coelhos que sofriam com artrite, comprovaram que o MSM é eficaz na: redução da dor, redução das citocinas (secreção das células resultado de processos inflamatórios), diminuição da rigidez e melhoria do inchaço.

A pesquisa trouxe também estudos sobre o enxofre orgânico feitos em humanos e, da mesma forma, foi comprovada diminuição da dor e da rigidez inclusive em mulheres obesas sedentárias, consideradas como um grupo muito vulnerável ao desenvolvimento da artrite. Também foi constatado que o enxofre orgânico pode auxiliar: lesão pulmonar, lesão do fígado, inflamações alérgicas agudas, cistite e até rinite alérgica.

Enxofre orgânico serve para preservar a cartilagem e melhorar o movimento em pacientes com artrose

Outros benefícios do enxofre orgânico compilados pelo estudo mencionado dizem respeito à preservação da cartilagem e à melhoria da amplitude dos movimentos e da função física. Amplitude, neste caso, é a extensão ou a largura que o movimento consegue atingir.

Outro benefício mostrado neste estudo foi com populações que sofrem de artrose (osteoartrite). Ele mostrou que o MSM, quando combinado com outras terapias, ajudou a melhorar a função física em pacientes com artrose no joelho, aumentando a capacidade física dos indivíduos testados.

Quando tomado diariamente, por três meses, o MSM ainda ajuda a reparar o manguito rotador dos ombros, essencial para os movimentos.

Suplementos de MSM

Atualmente é possível encontrar suplementos de enxofre orgânico em forma de cápsulas. Por ser de origem natural, seu consumo é seguro e sem contraindicação, com exceção de pessoas que têm alergia a algum ingrediente presente nas fórmulas.

Um dos suplementos disponíveis no mercado para auxílio contra artrite, artrose e dores crônicas é o Artrox Dores, desenvolvido pelo biomédico e nutricionista Murilo Camano. O Artrox inclui o MSM em sua formulação, bem como colágeno tipo 2, cúrcuma e piperina.

“A suplementação é importante, mas é indispensável também uma dieta equilibrada e a prática de exercícios físicos. Tudo com orientação médica para que o paciente volte a ter sua liberdade de caminhar, dançar, enfim, que ele possa recuperar sua qualidade de vida”, adverte Camano.

Artrox Dores é um suplemento isento de registro na Anvisa, conforme RDC 27/2010.

