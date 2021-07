Dor crônica: especialistas apontam formas de aliviar o aumento das dores no frio

São Paulo 21/7/2021 –

O frio que acompanha o inverno traz mais sofrimento para quem sofre de dores crônicas, mas especialistas apontam formas para amenizar e aliviar a dor que vem junto do frio.

Mais de 30% da população brasileira sofre de alguma dor crônica, segundo dados da SBED, a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor. E o inverno costuma aumentar o sofrimento de quem faz parte desse grupo. Por dor crônica entende-se problemas como artrite, artrose, LER (Lesão por Esforços Repetitivos), osteoporose, lombalgia, cervicalgia, fibromialgia, lúpus, síndrome de Sjögren e gota.

Por que o frio aumenta a dor

Em entrevista para a EBC, rádio vinculada ao Governo Federal, o médico neurologista Welber Oliveira, que atua no Centro Especializado em Hipermobilidade e Dor, explicou que o motivo para as dores aumentarem no frio é a maior tensão muscular de modo geral. Outra razão ainda é que o líquido sinovial, responsável por lubrificar as articulações, fica mais espesso no frio e causa enrijecimento e dores articulares em partes do corpo como joelhos, dedos e ombros.

Como amenizar a dor causada pelo frio

Não existe uma forma de impedir o aumento das dores crônicas no inverno, mas há diversas maneiras de amenizá-las e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Abaixo encontram-se algumas recomendações de especialistas:

– Agasalhar-se, sem esquecer das extremidades

– Manter-se ativo por meio de alongamentos depois de estar com o corpo aquecido

– Usar bolsas de água quente em casos de dores musculares e crônicas sem edema

– Usar compressas frias no caso de dores com edema

– Fazer massagens leves nas áreas afetadas para melhorar a circulação

– Consumir alimentos e bebidas quentes, como sopas, chás e cafés

Suplementos podem ajudar na diminuição das dores causadas pelo frio

Outra dica é o uso de suplementos que atuam na regeneração da cartilagem, o que é muito útil no caso de quem sofre de doenças articulares, como artrite e artrose. A revista científica American Family Physician, por exemplo, publicou recentemente um artigo sobre o uso de suplementos alimentares em pacientes com artrose. Baseada em estudos de tratamento a longo prazo, o artigo concluiu que houve redução de sintomas e possível retardo da progressão da doença.

Isso acontece porque suplementos indicados para prevenção e tratamento da artrose têm como base os colágenos e o MSM. O colágeno constitui-se de moléculas que compõem a cartilagem das articulações, e o MSM (metil-sulfonil-metano), também conhecido como enxofre orgânico, é uma substância natural que atua de forma a recuperar a saúde e a força das juntas.

Suplementos para tratar dor crônica

Atualmente é possível encontrar no mercado suplementos que podem diminuir dor causada por doenças articulares e dores crônicas em geral. Um dos suplementos desse tipo disponíveis no Brasil é o Artrox Dores, desenvolvido pelo biomédico e nutricionista Murilo Camano.

O Artrox visa a ajudar pessoas que sofrem dores por causa de inflamação nas articulações. Além do colágeno tipo 2 e o MSM, o suplemento possui em sua composição também cúrcuma e piperina. De acordo com Camano, o uso do Artrox pode ajudar na redução de inchaço, alívio das dores e na diminuição do processo inflamatório. Ainda segundo o biomédico, para aproveitar ao máximo os efeitos da suplementação é indispensável a adoção de uma dieta equilibrada e a prática de exercícios físicos, desde que com orientação médica.

Artrox Dores é um suplemento isento de registro na Anvisa, conforme a RDC 27/2010.

Website: https://artroxdores.com/