Bayer abre inscrições para programa focado em sustentabilidade

8/7/2021 –

Grants4 Ag premia pesquisadores e cientistas por soluções sustentáveis para desafios da agricultura e os vencedores selecionados recebem prêmios financeiros e mentoria de líderes do setor agro

A Bayer anunciou a abertura de inscrições para a iniciativa anual Grants4Ag da empresa. Há mais de cinco anos, o líder agrícola oferece aos pesquisadores apoio financeiro e científico para desenvolver suas ideias de novas soluções para os desafios de pesquisa e desenvolvimento na agricultura. Desde sua criação, em 2015, mais de 100 bolsas foram concedidas. Este ano, os projetos vencedores do Grants4Ag da Bayer se concentrarão no avanço de um sistema alimentar mais sustentável. O prazo final para inscrições será até 31 de agosto de 2021.

“Nosso programa Grants4Ag de 2020 superou nossas expectativas em atrair as principais propostas em uma série de atividades de P&D”, disse Phil Taylor, líder de inovação aberta para a divisão de CropScience da Bayer. “Na Bayer, promovemos o uso responsável dos recursos naturais e neste ano nosso programa Grants4Ag apoiará esses compromissos, visando avançar em um sistema alimentar mais sustentável, destacando projetos nessa área.”

O programa Grants4Ag da Bayer não tem nenhum requisito de relatórios e cada candidato mantém a propriedade intelectual desenvolvida no projeto. Taylor diz que a empresa vê essas subvenções como um investimento inicial com potencial para se tornar colaborações de maior escala e de longo prazo com a Bayer.

Além de receber uma bolsa entre € 5.000 a € 15.000, os candidatos bem-sucedidos farão parceria com um cientista da Bayer que fornecerá orientação e feedback sobre o projeto. Os beneficiários de bolsas anteriores destacam a importancia dessa mentoria profissional como uma definição do programa Grants4, além dos programas tradicionais de financiamento.

“O programa Grants4Ag é uma ótima maneira de começar ou impulsionar um projeto de pesquisa”, disse Liz Skellam, professora assistente de química da Universidade do Norte do Texas, que recebeu uma bolsa de 2020 e segue: a contribuição da equipe da Bayer na organização de mentores e organização atualizações regulares é inestimável. No geral, você tem a liberdade de trabalhar em um projeto de sua escolha e desenvolvê-lo com o apoio de cientistas da Bayer.

O programa do ano passado concedeu 24 bolsas após receber mais de 600 submissões de 39 países ao redor do mundo. Este ano, durante o processo de submissão, o programa Grants4Ag da Bayer fará novamente uma parceria com a Halo, um marketplace que ajuda as empresas a se conectarem com cientistas por meio de uma interface intuitiva e simplificada.

“Estamos entusiasmados em apoiar mais uma vez a Bayer no programa Grants4Ag deste ano”, disse Kevin Leland, CEO e fundador da Halo. De acordo com ele, a Halo foi projetada “como uma plataforma de parceria onde os pesquisadores podem unir forças para enfrentar os desafios mais urgentes do mundo e estamos ansiosos para ver como as colaborações da Bayer com universidades e startups promoverão o desenvolvimento sustentável na agricultura”.

Detalhes completos sobre as soluções desejadas dos programas, o processo de aplicação e as regras de submissão estão disponíveis em halo.science/company/bayer-crop-science.