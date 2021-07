Novos cursos online ensinam sobre videoaulas e negócios

São Paulo 30/7/2021 – Queremos ampliar as possibilidades para quem ama fotografia

Canon College, programa de capacitação de fotografia da Canon, oferece seis novos cursos online

A Canon do Brasil resolveu atualizar os cursos de fotografia e ampliaram o programa Canon College, que oferece aulas online sobre técnicas fotográficas e de vídeo. Agora, a ideia é inserir cursos que falem sobre negócios, videoaulas e fotografia para o e-commerce.

“Queremos ampliar as possibilidades para quem ama fotografia. Teremos cursos que vão desde a montagem de uma composição até disciplinas sobre como gerir o negócio e aplicar aulas online, uma nova realidade introduzida pela pandemia”, afirma Grace Kelly, supervisora de marketing da Canon do Brasil.

Os novos cursos são: Composição Fotográfica, Edição de Vídeo, Tratamento Básico de Fotos, Fotografia para E-commerce, Como Gravar VideoAulas e Negócios. Os seis cursos se juntam às aulas de Fotografia Básica, Vídeo e Flash Dedicado. O lançamento será na terça-feira, dia 04 de agosto.

O Canon College é um programa educacional da marca onde é possível obter conhecimento sobre fotografia, aprender técnicas fotográficas, além de se relacionar com profissionais que sabem tirar o melhor de cada. Além disso, o curso também ensina sobre produção de vídeos. O curso está paralisado presencialmente por conta da pandemia.

Novos Cursos

Composição Fotográfica

Aqui os alunos aprenderão mais sobre como classificar uma boa foto, a importância do efeito de luz, como utilizar luzes naturais, dicas de retratos e diversas técnicas. Ele é voltado para iniciantes.

Edição de Vídeo

Neste curso será possível que o aluno aprenda conceitos básicos de edição de vídeo, passando por efeitos, configuração do áudio, máscaras, animações, correções de cor etc.

Tratamento Básico de fotos

Neste módulo os alunos saberão mais sobre formatos corretos de captura, escolha das imagens, exposição e contraste, cor, como exportar, entre outros assuntos. Vale lembrar que é necessário ter conhecimentos de informática básica para conseguir utilizar as ferramentas do software.

Fotografia para E-commerce

Quais são os equipamentos corretos, tanto de câmeras quanto de luz, configurações ideais das câmeras, iluminação dos produtos, são alguns dos temas abordados neste curso. Aqui é necessário já ter um certo conhecimento em fotografia.

Como Gravar Videoaulas

O curso aborda temas como: pesquisa de interesses, decupagem, roteiro de duas colunas, pré-produção, áudio, gravação, edição e transmissão ao vivo. Ou seja, aqui o aluno conhecerá todos os processos para realizar uma videoaula com qualidade.

Negócios

Aqui a Canon ensina todas as ferramentas para transformar a fotografia em um negócio, focar e diversificar, divulgação nas redes sociais, a importância de se conhecer o cliente, a concorrência, entre outros temas.

Outros cursos

Fotografia Básica

O curso tem o objetivo de orientar e desenvolver o olhar fotográfico do aluno sobre as suas imagens, por meio de conceitos básicos de composição e iluminação em uma aula de seis horas de duração. Ele atende as expectativas de fotógrafos iniciantes que querem pôr em prática os conceitos básicos da fotografia em uma aula de três horas de duração.

Vídeo

No curso Vídeo com DSLR o aluno aprende sobre proporção e resolução de imagem, conceitos sobre vídeo, exposição, foco, lentes, balanço de branco, posicionamento e enquadramento, plano fixo, movimentos de câmera, microfones e iluminação em vídeo. Assim será possível fazer vídeos incríveis com uma DSLR ou uma mirrorless.

Flash Dedicado

O curso Flash Dedicado apresenta detalhes sobre o uso básico dos flashes dedicados e como eles devem ser utilizados ao fotografar. Neste curso são utilizados os Flashs Speedlite Canon como material base nas aulas. O curso é destinado a fotógrafos com um conhecimento intermediário em Fotografia que desejam explorar o comportamento da luz, assim como aprender sobre as funcionalidades básicas de um flash dedicado.

Para mais detalhes e preços sobre os cursos, basta acessar o site http://www.loja.canon.com.br/college.

Website: http://www.loja.canon.com.br/college