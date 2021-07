Por que contratar uma Agência de Marketing Digital ?

São Paulo, SP 16/7/2021 – A agência é uma empresa prestadora de serviços que atende demandas da comunicação digital nos mais variados níveis.

Ao contratar uma agência de marketing digital, conta-se com profissionais especializados para te ajudar no mercado digital.

Investir na comunicação digital da empresa virou praticamente uma obrigação para aquelas empresas que pensam em crescer no mercado. Atingir novos públicos, se posicionar no mercado e ativar ferramentas de vendas são alguns dos motivos.

No entanto, é natural que nem todo empresário tenha intimidade com o assunto. Por isso o ideal é delegar essa tarefa para uma agência de marketing digital. Com profissionais especializados, a agência tem capacidade de identificar as principais necessidades da empresa e colocar o projeto em andamento.

Abaixo, será explicado pela Agência Legions , com mais detalhes sobre o que é uma agência de marketing digital, suas principais tarefas e os benefícios que pode levar para as empresas.

O que faz uma agência de marketing digital?

Para mostrar a importância que o marketing digital pode ter para a empresa, vale a pena explicar o que faz uma agência marketing digital. Sendo assim, a agência é uma empresa prestadora de serviços que atende demandas da comunicação digital nos mais variados níveis.

Ou seja, é possível contratar uma agência para desenvolver sites, produzir conteúdos para redes sociais, fazer o SAC, dentre outras tarefas. Conforme a necessidade do cliente, a agência oferece um plano de serviços diferente. Dessa forma, a agência atua indireta e diretamente na divulgação e vendas da empresa no mercado virtual.

Além do fato de ter especialistas em marketing digital, a agência evita ainda despesas dentro da empresa, como contratação de pessoal e compra de equipamentos para o setor de comunicação.

Por que investir em marketing digital?

Mesmo após entender o papel de uma agência de marketing digital dentro de uma empresa, há ainda quem fique reticente para contratar os serviços. Um dos principais motivos apresentados é o custo-benefício.

Porém, a pandemia acelerou ainda mais o uso de internet no Brasil. Conforme dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o uso de internet no Brasil cresceu cerca de 50% com o isolamento social. Outro fator que deve se mencionar é o aumento de consumo através do e-commerce.

De acordo com o relatório Webshoppers , divulgado pela Ebit | Nielsen e Bexs Banco, o e-commerce cresceu 41% em 2020, o que representa um faturamento de R$ 87,4 bilhões. Ou seja, cada vez mais a internet é a principal plataforma de compra e venda, principalmente no Brasil.

Além disso, investir em uma loja virtual e canais online de atendimento ao consumidor geram reduções de custos com estrutura física, agiliza a solução de problemas e atinge o consumidor com mais facilidade.

Em relação ao consumidor, um estudo Conforme pesquisa realizada pelo Pricewaterhouse Coopers, 77% dos brasileiros são influenciados pelas redes sociais em suas compras . Portanto, além de baixar alguns custos de operação, o marketing digital potencializa a capacidade de vender.

Ademais, na lista a seguir há alguns dos principais motivos para investir em agência de marketing digital:

Implantar sistemas de venda online;

Ter maior proximidade com o público;

Atingir novas pessoas;

Posicionar a marca dentro do mercado;

Identificar potenciais parceiros e concorrentes;

Por onde começar?

Entendendo que investir em uma agência de marketing digital é importante para a empresa, o momento é de definir quais são os primeiros passos. Pois bem, a procura pelas soluções de marketing costuma vir acompanhadas de problemas como baixa nas vendas ou interesse de expandir no mercado.

Sendo assim, é interessante que o empresário identifique as principais carências da empresa. Com isso, é possível mensurar o que procurar no marketing. Vale lembrar que a agência executa aquilo que foi definido pela empresa, mas não interfere no processo interno da empresa.

Uma questão a ser definida logo no começo é o poder de investimento da empresa. É possível iniciar um projeto com baixo orçamento, fazendo um trabalho com avanços graduais. Porém, um erro a ser evitado é definir um orçamento inicial e cortá-lo em meio ao projeto.

Após essas deliberações internas sobre as condições e interesses no marketing, esse é o momento de entrar em contato com a agência. Em uma reunião você demonstra os anseios e necessidades, enquanto a agência marketing digital mostra as possibilidades de serviços que oferece.

Entrar em contato com uma agência de marketing digital

Todas estas informações convenceram a investir em um plano de marketing digital Então esse é o momento de saber mais detalhes sobre a atuação de uma agência de marketing digital.

Para isso, o interessante é entrar em contato com a agência e marcar uma reunião, onde são apresentadas as condições de momento, objetivos e valores do contrato.

Website: https://www.legions.biz/