IRELGOV promove segundo workshop da série “Manual de Gestão em RIG”

São Paulo, SP 20/7/2021 – O debate será sobre “Matriz de Temas”, com participação de Andrea Gozetto, Isabella Lins, Tatiana Lins, Helga Franco, Leandro Machado e Terence Lyons.

O Instituto de Relações Governamentais (IRELGOV) promove, na próxima quinta, 22 de julho, às 8h, o segundo workshop da série “Manual de Gestão em Relações Institucionais e Governamentais (RIG)”. Desta vez, o debate será sobre “Matriz de Temas”, com mediação de Andrea Gozetto, diretora executiva da Gozetto & Associados Consultoria Estratégica, relatoria de Isabella Lins; coordenadora de Pesquisa da Tree Intelligence e Tatiana Lins, fundadora da Makemake – A Casa da Reputação, atuando como debatedora.

Sob a liderança de Fabiane Lazzareschi e Anna Beatriz Almeida, o encontro virtual integra as iniciativas do eixo Empreendedorismo & Transformação Digital do IRELGOV, com participação da conselheira do eixo, Juliana Celuppi. A previsão é de que os encontros desta série sejam realizados até novembro.

“Entre os palestrantes confirmados, estão Helga Franco, conselheira de Diversidade & Inclusão do IRELGOV e Diretora de Assuntos Públicos da Nestlé; Leandro Machado, cofundador da consultoria CAUSE e Terence Lyons, CEO da TSC – The Stakeholder Company”, afirma Juliana Celuppi.

Associados IRELGOV poderão interagir durante o workshop com participação via Zoom. Não associados podem assistir pelo YouTube, no canal do IRELGOV: https://bit.ly/3hIMPTq

