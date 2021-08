Práticas sustentáveis são alternativa para amenizar problema do lixo no Brasil

São Paulo – SP 3/8/2021 –

Entre as práticas sustentáveis mais adotadas está a troca dos canudos de plástico pelos canudos de papel.

O problema do lixo no Brasil acarreta uma série de discussões e políticas públicas. A Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Novo Marco do Saneamento Básico são exemplos de ações oriundas do poder público para que as consequências negativas dos aterros sanitários e do descarte incorreto de lixo sejam solucionadas. A passos lentos, elas alcançam poucas vitórias, se observados os cenários nacional e mundial. Assim, pessoas e empresas preocupadas em amenizar tal situação recorrem a práticas sustentáveis, como a busca por produtos biodegradáveis.

Conforme dados de 2020 do Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU), aproximadamente 50% das cidades brasileiras despejam resíduos em lixões, ou seja, em depósitos irregulares. As estatísticas apontam também que mais de 17 milhões de brasileiros não têm coleta de lixo nas residências e apenas cerca de 4% dos resíduos são reciclados. Para o CEO da fabricante de canudos de papel biodegradáveis Canubio, é devido a esse cenário que a oferta de produtos biodegradáveis se torna uma prática sustentável tão fundamental atualmente. “Trata-se de favorecer que os consumidores, cada vez mais exigentes, tenham alternativas de compra com menos impactos negativos ao meio ambiente”, afirmou Gustavo Ferreira.

O empresário comenta ainda que embora muitos questionem o uso do canudo como prática sustentável, a alternativa da Canubio é uma maneira de conscientizar as pessoas de que é possível substituir o plástico, produto tão tóxico, pelo papel biodegradável. “Os hábitos de consumo não mudam da noite para o dia, mas é possível fazer uma transição bem mais saudável à natureza, que se decompõe com mais facilidade, como os canudos de papel“, ponderou Ferreira.

Totalmente reciclável, o canudo de papel tem inúmeras vantagens, seja para consumo particular ou em nível empresarial. “Não basta apenas as pessoas adotarem práticas sustentáveis. Empresas que disponibilizam canudos junto aos seus produtos também podem passar por essa transição dos canudos de plástico para os de papel. Atualmente, eles podem ser comercializados em grande escala, atendendo às necessidades de empresas em diferentes portes”, disse o representante da Canubio.

Outro ponto a ser levado em consideração com o uso de canudos de papel está relacionado à maneira como a empresa pretende se posicionar no mercado. Um estudo realizado pela agência de pesquisa norte-americana, Union + Webster, divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), aponta que 87% da população brasileira prefere comprar produtos e serviços de empresas sustentáveis. “Isso mostra o quanto as práticas sustentáveis têm se incorporado ao dia a dia das pessoas. A responsabilidade social pesa na escolha dos clientes antes da tomada de decisão de compra, o que faz dos canudos de papel biodegradáveis um produto sustentável e rendável”, acredita o CEO da Canubio, Gustavo Ferreira.

Por fim, o empresário reforça que existem também outras práticas sustentáveis, como a coleta seletiva, que se aplicadas em conjunto são capazes de fazer uma verdadeira transformação no quesito sustentabilidade. “Penso que todos têm que fazer a sua parte para que os problemas relacionados ao meio ambiente sejam amenizados. Só assim será possível garantir um ambiente mais limpo para as futuras gerações”, finalizou Ferreira.

Website: https://www.canubio.com.br/