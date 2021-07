Serviço especializado em design de exteriores chega a Brasília

Brasília, DF 28/7/2021 –

Piscinas customizadas, pedras importadas, madeira biossintética e revestimentos personalizados estão entre os produtos e serviços oferecidos pela empresa, que acaba de abrir as portas no DF, para atender a demanda de um mercado em expansão

Além de apresentar o maior produto interno bruto per capita (PIB) em relação às demais capitais, Brasília possui a segunda maior concentração brasileira de piscinas em casas. Para quem chega ou sai da cidade de avião, é possível notar a quantidade de piscinas em residências, disputando atenção com o Lago Paranoá. A Associação Nacional dos Fabricantes Construtores de Piscinas (ANAPP) estima que o total se aproxima de 80 mil, cerca de 10% dos domicílios segundo levantamento do IBGE.

Nesse contexto, o investimento em lazer no quintal de casa movimenta um mercado promissor na capital do país. O aumento de condomínios horizontais, principalmente no Jardim Botânico, Park Way e na região do Grande Colorado, impulsionou ainda mais esse mercado na última década, atraindo empresas do ramo. Caso da Concept Piscinas e Exteriores, que acaba de abrir sua primeira loja, em Vicente Pires, para atender uma demanda crescente de projetos voltados para ambientes externos.

Um novo conceito em design de exteriores

Uma nova modalidade chega a Brasília, de acordo com Alessandro Silva, um dos idealizadores da Concept Piscinas e Exteriores. Segundo ele, a empresa foi projetada para atender uma demanda cada vez mais crescente na capital do país. “Aqui, somos os primeiros nesse tipo de trabalho, que reúne serviços personalizados e produtos de alto padrão. Uma novidade na capital”, esclarece.

Alessandro explica que as piscinas de fibra podem ser 17 vezes mais leves que a de alvenaria, o que permite a personalização conforme à necessidade do cliente. “Fechamos um projeto que leva uma piscina por apartamento, em um edifício residencial de 12 andares. Isso só é possível economicamente para a construtora, pela leveza do produto”, completa.

Segundo Alessandro, outra novidade oferecida pela empresa é a madeira biossintética – que combina madeira (70%) com polímero de alta densidade (30%) -, que torna possível a produção de um material mais resistente na construção de decks, por exemplo. “Além de sustentável, esse produto possui alta durabilidade, com 10 anos de garantia, o que diminui custos futuros com manutenção”, conta.

Dentre os produtos e serviços da Concept, estão os revestimentos, como o cimentício, fabricado de forma semiartesanal; o microcimento, tecnologia que permite cores customizadas e aplicações que dispensam juntas de dilatação; e pedras de alto padrão, nacionais e importadas, para piscinas, paredes, ambientes internos e externos.

Para mais informações: 61 3336-6053

Website: https://concept-piscinas-e-exteriores.negocio.site/