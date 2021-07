A importância da comunicação visual no marketing digital

Rio de Janeiro, RJ 22/7/2021 – A comunicação visual é um dos principais pilares do marketing digital.

Rodrigo Darzi, especialista em marketing da Agência IMMA, explica a essencialidade da comunicação visual no marketing online.

A comunicação visual é cada vez mais importante na era das mídias sociais, onde imagens e vídeos costumam gerar mais engajamento.

De acordo com Rodrigo Darzi, especialista em marketing Agência IMMA, investir em comunicação visual pode ajudar a aproveitar o poder de narrativa de uma imagem.

“Uma imagem poderosa pode transmitir uma mensagem muito mais rápido do que qualquer texto. A comunicação visual visa destacar a empresa”, explica Rodrigo.

O especialista afirma que o conteúdo visual é a chave para contar uma história, e um bom design é a chave para torná-la envolvente.

“As habilidades de comunicação visual são cruciais para o sucesso de qualquer campanha, produto ou serviço. Todos os aspectos de comunicação visual devem ser projetados com cuidado, desde a fonte, cores e ilustrações até o layout e as formas”, indicou Darzi.

Entre os aspectos mais importantes do design de comunicação visual para criar uma história atraente, Rodrigo Darzi destaca a tipografia.

Segundo ele, a tipografia pode alterar o clima que queremos projetar em nosso trabalho, por isso é importante que você escolha com sabedoria ao selecionar uma. Existem algumas coisas que devem ser levadas em consideração ao escolher a tipografia para o projeto, a principal delas é a escolha da fonte.

O conteúdo visual se tornou um elemento básico do mundo moderno. Na verdade, as imagens podem representar até 90% de todo o conteúdo das mídias sociais. Também há muitos benefícios em usar a comunicação visual.

Os recursos visuais podem tornar as mensagens mais memoráveis e fáceis de entender. Variados estudos mostram que as pessoas que viram informações com imagens se lembravam delas melhor do que aquelas que viram apenas texto ou não viram nenhuma imagem.

“O design gráfico também é uma parte importante da experiência do cliente, como logotipos ou embalagens de produtos. Por isso, o ideal é contar com a ajuda de uma agência de marketing digital “, concluiu o especialista.

Website: https://www.agenciaimma.com.br