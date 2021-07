A importância da produção de um podcast corporativo

Rio de Janeiro, RJ 26/7/2021 –

Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital da Agência IMMA, explica qual é a importância do podcast para a empresa.

Um podcast corporativo é uma forma de conteúdo normalmente produzida por uma organização para promover seus produtos e serviços.

O podcast, em si, é um arquivo de mídia digital criado usando o mesmo processo da transmissão de rádio tradicional, mas o som é armazenado digitalmente. Os podcasts podem ter qualquer conteúdo de áudio, incluindo música, esquetes cômicos ou discursos informativos.

Os podcasts corporativos também têm como objetivo a construção e crescimento de relacionamentos com clientes e funcionários por meio da narração de histórias. Eles são usados para comunicações internas e externas com as partes interessadas, como investidores, clientes, fornecedores e outros parceiros de negócios.

Por isso, Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital da Agência IMMA, explicou algumas dicas para criar um podcast corporativo:

Criar uma meta para o podcast

Segundo Darzi, para ter sucesso neste campo, é necessário ter objetivos específicos em mente. Esses objetivos podem incluir tópicos, entrevistas ou pesquisas que permitirão que seja criado o melhor podcast possível.

Conhecer o público

Rodrigo afirma que, quando se tem um podcast, é necessário conhecer o público e o que ele deseja. Uma maneira de obter essas informações é por meio de uma pesquisa.

“As pesquisas são uma ferramenta útil quando se está tentando aprender mais sobre seus ouvintes e como eles ouvem o programa. Assim, é possível usar pesquisas por muitos motivos diferentes, como entender quais tópicos os ouvintes querem e quais dias da semana funcionariam melhor para eles”, informou o especialista.

Investir em podcast com a ajuda de uma agência de marketing digital

Os podcasts estão em alta. Eles fornecem aos ouvintes uma visão íntima e profunda de um determinado tópico ou pessoa, ao mesmo tempo em que proporcionam um senso de comunidade.

“Os podcasts estão gerando mais receita do que nunca e a empresa pode fazer parte dessa nova tendência com a ajuda de uma agência de marketing digital “, concluiu Darzi.

