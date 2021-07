Dicas de como fazer uma boa gestão do Twitter

Rio de Janeiro, RJ 29/7/2021 – O Twitter é uma plataforma essencial, por isso, é muito importante saber gerenciar bem a rede social.

Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital da Agência IMMA, explica as principais dicas para se comunicar bem no Twitter.

O Twitter se tornou uma máquina de marketing, aquela que está sempre pronta para servir exatamente o que o usuário precisa, quando precisar. A plataforma funciona como um canal de marketing para muitas empresas porque fornece uma maneira de gerar leads e criar conexões com clientes em potencial.

Muitos profissionais de marketing obtêm sucesso seguindo certas contas relacionadas ao negócio ou setor e tuitando informações valiosas nos feeds dessas contas. Outras sugestões incluem tuitar sobre os principais assuntos do momento.

Mesmo assim, Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital da Agência IMMA, explica um pouco mais sobre como fazer uma boa gestão do Twitter.

Criar uma página de perfil eficaz: uma página de perfil do Twitter não é apenas uma representação da marca, mas também o portal digital para seguir, comentar e interagir com outras empresas.

“Uma página de perfil deve incluir: uma foto nítida que combina com a marca, uma breve biografia com links para outras redes sociais, links para qualquer artigo relevante e um link para a página inicial do site para que os visitantes possam saber mais sobre a marca”, explica Rodrigo.

Envolver-se com outros usuários do Twitter: o Twitter é uma plataforma para se conectar com pessoas que pensam como o público do segmento em que atua. É possível encontrar pessoas no nicho e interagir com elas de uma forma que não seria possível em outros sites de mídia social.

Tuitar de forma inteligente e consistente: o limite de 280 caracteres do Twitter torna difícil para as empresas estabelecerem uma conexão forte com os clientes no curto espaço para escrever. Para maximizar a exposição no Twitter, Darzi sugere que sejam usadas hashtags para incluir tópicos de tendência, ao mesmo tempo em que se certifica de não exagerar e usar muitos caracteres nos tweets.

Contar com a ajuda de uma agência para gerir o Twitter: o Twitter é uma plataforma de mídia social para marketing e construção de uma marca. Mas pode ser difícil ficar por dentro de tudo e gerenciar a própria conta no Twitter. Especialmente quando se gerencia várias contas ao mesmo tempo.

“Uma agência de gestão de mídias sociais o ajudará a gerenciar sua conta no Twitter monitorando tendências, pesquisando influenciadores em potencial, agendando tweets e analisando seu desempenho em tempo real”, completa Darzi.

