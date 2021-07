Dicas para otimização de sites corporativos

Rio de Janeiro, RJ 29/7/2021 –

Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital, explica tudo sobre as dicas para otimizar sites.

A otimização de um site é o processo de melhorar a aparência e o desempenho de um site, tornando-o fácil de usar e mais atraente para os visitantes.

A otimização de sites é importante porque dá à empresa uma vantagem sobre os concorrentes. Um bom design de site, uma estratégia de conteúdo e uma estratégia de marketing farão com que o site se destaque dos demais.

Vale destacar, ainda, que a otimização é importante para empresas novas e existentes por vários motivos. Por exemplo, uma nova empresa pode querer obter uma vantagem inicial na concorrência, tendo um site esteticamente agradável antes de lançar o produto ou serviço.

Por outro lado, uma empresa existente pode querer otimizar o site para ficar à frente da concorrência com um design mais amigável ou melhor estratégia de marketing de conteúdo.

Por isso, Rodrigo Darzi, especialista em marketing da Agência IMMA, agência de marketing digital, explica algumas dicas de otimização de sites.

Melhorar o conteúdo do site para obter uma classificação mais elevada: Rodrigo destaca que, para ter uma boa classificação nos motores de busca, é importante otimizar o conteúdo. Segundo ele, é preciso ter certeza de que o site está otimizado para rastreadores de mecanismos de pesquisa e que ele seja exibido da melhor maneira possível.

“O mais importante é garantir que o site possa ser rastreado por um mecanismo de pesquisa e indexado, o que significa que ele é indexado da maneira certa para que um rastreador o encontre e leia o conteúdo”, explica Rodrigo.

Otimizar o site para visualização em celular e desktop: com cada vez mais consumidores navegando na internet a partir de um dispositivo móvel, a otimização para dispositivos móveis e desktops pode ser uma forma eficaz de reter visitantes.

Mais e mais consumidores estão navegando na web a partir de um dispositivo móvel, com estudos mostrando que até 65% de todo o tráfego agora vem de smartphones e tablets. É por isso que é importante otimizar o site para desktops e dispositivos móveis.

“Uma das melhores maneiras de fazer isso é certificando-se de que suas imagens carreguem rapidamente em todos os dispositivos. Portanto, se você tiver muitas fotos no site, certifique-se de que elas estejam compactadas para que carreguem na velocidade da luz em telefones e tablets também”, detalha o especialista.

Contratar uma agência de marketing para ajudar na otimização: Darzi acredita que uma agência de marketing digital ajudar em uma variedade de tarefas relacionadas ao marketing. Essas tarefas incluem marketing de mídia social, otimização de mecanismo de pesquisa, otimização de taxa de conversão e campanhas de e-mail.

“Essas agências costumam ser usadas por grandes marcas que podem arcar com os custos e têm tempo para se dedicar à otimização do site para conversões e vendas. No entanto, muitas empresas menores também podem se beneficiar da contratação de uma agência se não tiverem tempo para fazê-lo sozinhas”, completa Rodrigo.

